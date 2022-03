Emmanuel Macron, le risque d'une campagne présidentielle «a minima»

Emmanuel Macron fait une campagne a minima. Même si les sondages se suivent et se ressemblent en le donnant vainqueur à chaque fois, il y a un risque à mener une telle campagne, et ses soutiens craignent un retour de bâton aux législatives.

La campagne d'Emmanuel Macron est réduite à la portion congrue. Le président de la République donne la priorité à la guerre en Ukraine, et cette semaine, il n'y a à son agenda de candidat que trois interviews dans les médias. Un seul meeting est prévu avant le premier tour. Officiellement tous les soutiens d'Emmanuel Macron balaient d'un revers de main les critiques de l'opposition qui s'indigne de voir un président sortant qui ne fait pas campagne.

Une inquiétude pointe dans les murmures

Mais dans les coulisses, c'est un autre son de cloche... Un ministre macroniste de la première heure s'inquiète des conséquences d'une campagne « sans candidat » et sans effet « waouh » quand un proche d'Emmanuel Macron regrette « l'effervescence de 2017 » et note l'absence de prise de risque qu'il met sur le compte de la guerre en Ukraine qui ne laisse pas au président assez de « temps de cerveau » disponible à consacrer à la campagne.

Le danger que tous identifient ? La démobilisation et que les sympathisants n'aillent pas voter en se disant : « c'est plié, il va passer par tacite reconduction ». Car l'enjeu pour Emmanuel Macron c'est le score du premier tour et les réserves de voix pour le second... et même le troisième tour, c'est-à-dire les élections législatives. Un risque qu'une députée ne minimise pas : « Il faut faire campagne sinon on va se prendre un retour de bâton aux législatives ».

