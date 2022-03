Gastronomie française: un palmarès Michelin 2022 placé sous le signe des retrouvailles

Le chef Arnaud Donckele (à g.), et le chef Dimitri Droisneau (à dr.) accompagné de son épouse fêtent leur succès à Cognac, le 22 mars 2022. © AFP/Philippe Lopez

Michelin et les inspecteurs du « guide rouge » ont dévoilé leur palmarès 2022 à Cognac en Charentes, dans l'ouest de la France. Des étoiles et une cérémonie de retrouvailles savourée après deux ans de crise pour un secteur mis à rude épreuve et qui a dû faire preuve d'inventivité et de souplesse face à la crise du Covid-19. Il y a 49 nouvelles étoiles dont deux tables trois étoiles.