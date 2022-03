Procès des attentats du 13-Novembre: voyage à Schiphol

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 se poursuit devant la Cour d’assises spéciale de Paris qui se penche désormais sur les toutes dernières semaines précédant les attaques de Paris et Saint-Denis et les ultimes préparatifs de la cellule. Ce mercredi, les enquêteurs belges présentaient les données retrouvées sur un ordinateur portable abandonné par les terroristes.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial à la Cour d'assises spéciale de Paris,

C’est une pièce essentielle du dossier, et elle a bien failli ne jamais parvenir aux enquêteurs. Le 22 mars 2016, l’étau se resserre sur la cellule terroriste et quatre jours plus tôt Salah Abdeslam a été arrêté. Au petit matin, Mohamed Abrini, Najim Lachraoui et Ibrahim Bakraoui quittent l’appartement où ils sont terrés, direction l’aéroport de Zaventem. Ils emmènent des valises bourrées d’explosifs, mais abandonnent dans la rue un sac poubelle.

Les éboueurs découvrent alors deux ordinateurs. Le premier hors d’usage part à la benne, mais ils s’approprient le second. Ce n’est qu’en découvrant la propagande jihadiste qui s’y trouve qu’ils comprennent que leur trouvaille a peut-être un lien avec l’attaque terroriste qui quelques heures plus tard frappe Bruxelles.

Un dossier « targets »

L’ordinateur est crypté, la plupart des fichiers qui peuvent intéresser les enquêteurs sont supprimés ou inaccessibles, mais ils parviennent tout de même à reconstituer au moins les noms des fichiers consultés. Un dossier « moutafajirat », « explosif » en arabe. Un autre dossier intitulé « targets » où les terroristes listent des cibles potentielles: « jeunesse catholique, royaliste, punk, petit peuple, éducation, aristocratie, bourgeoisie. »

Le 7 novembre, six jours seulement avant les attentats leur funeste projet prend forme. Un dossier « 13 novembre » fait son apparition. « Groupe français », « groupe irakien », « groupe Omar » : trois jours plus tard, les commandos sont formalisés.

« Peut-être que Schiphol est devenu Zaventem »

Deux autres dossiers intriguent les enquêteurs: un « groupe métro » et un « groupe Schiphol ». C’est l’aéroport international d’Amsterdam où se sont justement rendus ce 13 novembre deux jihadistes revenus de Syrie : Osama Krayem et Sofien Ayari. Les deux hommes désormais ont choisi de ne plus s’exprimer durant ce procès, mais pendant l’instruction ils ont expliqué être allés faire du repérage et ils ont juré que les valises emmenées ce jour-là ne contenaient ni armes ni explosifs.

Et l’enquêteur de s’interroger avec la Cour : le métro parisien n’a pas été frappé le 13 novembre, mais le métro bruxellois l’a été le 22 mars. Alors « peut-être que Schiphol est devenu Zaventem ».

►À lire aussi: Procès du 13-Novembre: «Je sais que s’il est là, c’est pas pour faire du tourisme»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne