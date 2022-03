France: l'hommage rendu à Yvan Colonna en Corse gêne les candidats à la présidentielle

© DANIEL PIER NURPHOTO VIA AFP

Les obsèques d'Yvan Colonna se tiennent ce vendredi 24 mars à Cargèse, son village natal, après son décès lundi suite à son agression en prison, où il purgeait une peine de réclusion à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998. L'arrivée de son corps en Corse a été suivi par près de 2 000 personnes qui ont formé une haie d'honneur alors que des drapeaux étaient mis en berne. Des célébrations qui ont fait réagir certains candidats à l'élection présidentielle.

Sans la guerre en Ukraine, le sujet aurait probablement donné lieu à un concert de protestations et à une polémique comme seule une élection présidentielle peut en provoquer, analyse Aurélien Devernoix du service politique de RFI.

Mais les démonstrations de force des indépendantistes corses après l'agression puis le décès d'Yvan Colonna n'ont guère agité la campagne. L'accueil triomphal réservé à la dépouille du militant nationaliste a toutefois suscité quelques indignations, comme celle de la candidate de la droite, Valérie Pécresse : « Moi je n'oublie qu'Yvan Colonna n'est pas un héros, c'est d'abord l'assassin du préfet Érignac. »

Même son de cloche chez la socialiste Anne Hidalgo, qui embraye toutefois rapidement sur la question de l'avenir politique de la Corse. « Je suis aussi, même si cela ne devrait pas être directement lié, pour que la question du statut de la Corse soit pensée avec les élus corses et la population corse et au sein de la République, mais franchement, les drapeaux en berne, oui, cela me choque », a-t-elle déclaré.

Car si les candidats sont embarrassés par les célébrations autour d'Yvan Colonna, la question du statut de la Corse reste un vrai marqueur politique : Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Fabien Roussel s'y opposent, là où Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo y sont plutôt favorables.

Emmanuel Macron est lui fidèle à son « en même temps » : il veut engager une discussion sur le sujet.

