Procès des attentats du 13-Novembre: le départ des «convois de la mort»

Le procès des attentats du 13-Novembre 2015 se poursuit devant la cour d’assises spéciale de Paris. La cour se penche désormais les jours qui précèdent les attaques de Paris et Saint-Denis et le départ des commandos.

De notre envoyé à la cour d'assises spéciale de Paris,

Méthodiquement, l’enquêtrice belge détaille le déroulé des jours qui ont précédé la date fatidique du 13 novembre 2015. 8 novembre : l’argent qui va servir à louer des voitures et des appartements en région parisienne est déposé sur le compte en banque de Salah Abdeslam. 9 novembre : les frères Abdeslam louent les trois véhicules qui serviront à convoyer les commandos de Belgique en France. 10 novembre : Ibrahim Abdeslam et Mohamed Abrini effectuent un premier aller-retour pour louer une maison à Bobigny.

Les convois de la mort

Le lendemain, les membres de la cellule se procurent quatorze lignes téléphoniques : six serviront aux coordinateurs des attaques, restés en Belgique, probablement les frères Bakraoui rompus aux méthodes de gangsters. Les huit autres seront utilisés par les différents commandos, les « auteurs » comme dit l’enquêtrice.

Le même jour, Salah Abdeslam et Mohamed Abrini repartent en France et règlent deux chambres d’hôtel à Alfortville, toujours en banlieue parisienne. Le 12 novembre, les terroristes se réunissent dans deux des planques de la cellule.

Entre 15h30 et 16h30, les voitures chargées d’armes et d’explosifs, les « convois de la mort », pour reprendre l’expression de Mohammed Abrini, se dirigent vers leur funeste destin. Pendant son exposé, l’enquêtrice belge évoque les vidéos des caméras de surveillance alors posées devant le domicile du jeune Belge.

« Si ces vidéos avaient été exploitées, on ne serait pas tous dans cette salle »

Dès le mois d’octobre 2015, Mohammed Abrini fait en effet l’objet d’une enquête judiciaire qui porte le curieux nom de « brioche ».

La justice belge le soupçonne de vouloir partir en Syrie et veut surveiller ses fréquentations. Des images qui ne seront exploitées qu’après les attaques du 13 novembre. Me Olivia Ronen, l’avocate de Salah Abdeslam, ne peut que faire part de son dépit : « Si ces vidéos avaient été examinées en temps et en heure, on aurait pu voir que monsieur Abrini fréquentait des personnes radicalisées, et on ne serait pas tous là dans cette salle. Cela aurait pu éviter beaucoup de choses. »

