France: le Sidaction, une collecte de fonds pour continuer la lutte contre le VIH

Autour de la chanteuse et actrice Line Renaud et du couturier Jean-Paul Gaultier, des acteurs du Sidaction 2022.

Depuis ce vendredi et jusqu’à dimanche 27 mars se déroule le Sidaction, une opération de collecte de fonds en faveur de la lutte contre le VIH, et organisée par l’association du même nom.

Dans le monde, 38 millions de personnes vivent avec le VIH. Certes, les progrès dans le domaine des traitements permettent de mieux vivre avec, et les outils de prévention, comme le préservatif, sont efficaces. Mais il reste des défis de taille. Les objectifs du Sidaction sont, d’une part, de subventionner des associations de terrain qui font de la prévention et aident les personnes séropositives en France et dans des pays à ressources limitées. D’autre part, de financer des projets de recherche.

« Il y a plusieurs défis à relever. L’un d'entre eux, c’est que les personnes infectées n’en guérissent pas, elles vivent avec le VIH toute leur vie. Il s'agit d’arriver à guérir de cette maladie. Le deuxième, c’est d’avoir des outils de prévention plus diversifiés et d’arriver à avoir une stratégie vaccinale ou d’avoir un candidat vaccin qui est efficace », indique Serawit Bruck- Landais, directrice des programmes scientifiques et médicaux au sein de Sidaction, au micro de Valérie Cohen de RFI.

L’un des objectifs centraux de l'opération, poursuit Serawit Bruck Landais, « est de pouvoir donner accès à tout le monde des outils existants. Que ce soient des traitements efficaces, que ce soient des moyens de préventions. Donc, il s'agit de pouvoir rendre ça accessible à toutes les personnes concernées ».

Trithérapies

Pour le Sidaction, une partie importante de la prévention face au VIH est le dépistage. « Pouvoir connaître son statut permet d’un côté d’être pris en charge le plus rapidement possible et de l’autre de ne pas transmettre le virus. Les personnes qui sont sous traitements efficaces ne transmettent pas le virus. Comme ça, on peut casser la chaine de transmission. »

Depuis que le virus du VIH a été isolé en 1983 par l'équipe de Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier, la science a fait des pas de géant. En 1996, les premières trithérapies, une combinaison de trois médicaments, ont notamment permis aux malades du sida de vivre avec le virus à peu près normalement. À partir d'une poignée de cas cliniques, des pistes thérapeutiques se dessinent pour espérer pouvoir, un jour peut-être, se passer de traitement à vie.

Mais les organisateurs du Sidaction s'émeuvent que la crise sanitaire continue de fragiliser les activités de lutte contre le sida en France et à l'étranger. L’an dernier, le Sidaction a récolté près de 4,5 millions d'euros de promesses de dons.

►Pour faire un don en ligne : don.sidaction.org

