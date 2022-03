Martinique: des agents de sécurité du CHU gravement blessés lors d'une manifestation

Insultes, injures, menaces et parfois agressions physiques, les médecins du Centre hospitalier universitaire de Martinique ne supportent plus le climat de violence qui touche leurs professions. Conséquences, plusieurs praticiens souhaitent partir tandis que d’autres renoncent à venir exercer dans l’île. Ce jeudi 24 mars, la violence à l'égard des personnels du CHU de Fort-de-France a franchi un nouveau palier.

Les faits sont d'une violence inouïe. Alors que Jérôme le Brière, le nouveau directeur du CHU de Martinique, rencontrait officiellement les organisations syndicales sur fond de contestation de l’obligation vaccinale et du passe sanitaire, une trentaine de manifestants est venue perturber la réunion.

Au cours d'une altercation, six agents de sécurité ont été aspergés au visage avec de la soude caustique. Bien qu’ils aient été immédiatement pris en charge aux urgences, il est à craindre que leur acuité visuelle soit altérée. Une action judiciaire est en cours.

« Il n'est plus tolérable qu'une infime minorité continue par ses actions permanentes, à faire peser un climat délétère sur les hôpitaux martiniquais », ont écrit Jérôme Viguier, directeur général de l'ARS de Martinique et Jérôme Le Brière, dans un communiqué.

« Notre syndicat condamne bien évidemment cet acte », a pour sa part réagi Magalie Zamor, secrétaire générale de la CGTM-Santé, membre de l'intersyndicale de la santé, sur l'antenne de la radio locale RCI. « Cela ne devrait pas arriver sur un lieu de travail. Le CHSCT a été saisi », ajoute-t-elle.

Le ministre de l'Outre-mer Sébastien Lecornu et le ministre de la Santé Olivier Véran dénoncent une agression « lâche et violente ». Leur message est ferme, il n’est plus tolérable qu’une infime minorité continue par ses actions violentes à faire peser un climat délétère sur les hôpitaux martiniquais. Tout cela au prétexte de l’obligation vaccinale.

