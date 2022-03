Corse: et maintenant ?

Des drapeaux nationalistes corse sont brandis lors des obsèques d'Yvan Colonna, le 25 mars 2022 à Cargèse. © AFP/Julien de Rosa

En Corse, après les obsèques d’Yvan Colonna à Cargèse vendredi 25 mars, comment va évoluer la situation ? La mort de l'assassin du préfet Erignac le 21 mars avait mis fin aux manifestations et aux violences qui ont secoué l’île depuis son agression en prison au début du mois, où il purgeait sa peine à perpétuité. En parallèle, un processus de négociations a été ouvert entre l’État français et les dirigeants nationalistes de la région pour évoquer une possible autonomie de la Corse. Mais sur place, c’est l’incertitude qui domine.