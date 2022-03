Maltraitance dans les Ehpad français: le PDG d'Orpea demande pardon

Philippe Charrier, le PDG du géant de la gestion de maisons de retraites privées en Europe mis en cause dans un scandale de rationnement présume de soins et de nourriture pour les personnes âgées, présente ses excuses dans les colonnes du Figaro ce 27 mars. Le dirigeant admet des « dysfonctionnements », mais rejette les accusations de maltraitance.

« Nous devons et nous allons nous améliorer ». C’est par ces mots que Philippe Charrier, PDG d’Orpea fait son Mea Culpa dans les colonnes du quotidien, avant de présenter ses excuses « les plus sincères aux résidents et aux familles qui […] ont subi les conséquences » des dysfonctionnements de gestion, qu’il reconnaît.

Des propos qui font suite à l’annonce ce samedi 26 mars par l'État français qu’une plainte allait être déposée contre Orpea, accusé de graves dysfonctionnements au détriment de ses résidents. Après 6 semaines d'enquête, l'Inspection générale des Finances (IGF) et de l'Inspection des Affaires sociales (IGAS) avaient confirmé dans un rapport les mauvaises pratiques du groupe révélées en février dernier.

Mais au-delà de ces excuses, Philippe Charrier prend surtout la défense du groupe. Selon lui, « il n'y a pas de système Orpea visant à optimiser l'utilisation des subventions publiques ». Il réfute aussi les allégations les plus choquantes de Victor Castanet, le journaliste qui a dévoilé les mécanismes de maltraitance dans les Ehpad du groupe dans le l’enquête-livre « Les Fossoyeurs ».

Le PDG d'Orpea rejette particulièrement les accusations de rationnement des protections urinaires et de rationnement alimentaire des personnes âgées pensionnaires dans ses Ehpad. Selon lui, la politique nutritionnelle du groupe est dans les normes.

En ce qui concerne la plainte déposée par l’État français, Philippe Charrier « en prend acte » et espère, selon ses mots, pouvoir s’exprimer le moment venu pour faire valoir les droits du groupe. Quant au remboursement de dotations publiques réclamé par le gouvernement, il assure n’avoir, à ce stade, reçu aucune demande. Au même moment, la ministre chargée de l'Autonomie Brigitte Bourguignon affirme au Journal du dimanche que le remboursement des financements public employés de manière irrégulière serait à hauteur de « plusieurs dizaines de millions d'euros » pour la période 2017-2020.

