Présidentielle française: trois candidats en meeting, quels enjeux?

Yannick Jadot au Zénith de Paris, Jean-Luc Mélenchon à Marseille, Eric Zemmour au Trocadéro... Trois candidats à la présidentielle tenaient un meeting ce dimanche 27 mars. Pour chacun d'entre eux, ces rassemblements militants doivent donner une impulsion décisive à moins de deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle.

Au Trocadéro, Eric Zemmour veut faire une démonstration de force et rassembler 50 000 personnes. En baisse dans les sondages depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la dynamique ne semble plus être dans le camp du candidat de Reconquête.

Eric Zemmour joue son va-tout avec ce meeting sur un site emblématique pour la droite : Nicolas Sarkozy et François Fillon y avaient, eux aussi, réuni des milliers de partisans, sans réussir à inverser la vapeur de campagnes finalement perdantes. Eric Zemmour espère y parvenir et reprendre l'ascendant sur Marine Le Pen, qui sera, elle, en Guadeloupe, et sur Valérie Pécresse, atteinte du Covid-19.

À quelques encablures de là, l'écologiste Yannick Jadot organise lui aussi un rassemblement crucial au Zénith avec l'ambition de débloquer une campagne dans laquelle il n'a pas réussi à faire entrer les sujets environnementaux dans l'atmosphère.

Car à gauche, le seul candidat qui marque des points, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui lui réunit ses troupes à Marseille, sa ville d'élection. Objectif : prendre assez d'élan pour atteindre le second tour, en venant mordre les mollets de Marine Le Pen qui le devance dans les sondages et ainsi remporter l'électorat populaire le 10 avril.

Douze candidats sont en lice pour l'élection présidentielle française 2022. © Studio graphique FMM

