Présidentielle: quand des citoyens donnent leur vote à un étranger résident en France

Alter-votants, une plateforme crée en 2017, permet de manière symbolique de donner son vote à un étranger résident en France n'ayant pas le droit de vote. La démarche est claire, il s'agit de remettre le droit de vote des étrangers dans le débat électoral. Il y a 5 ans, près de 5 000 personnes s'étaient inscrites. À trois semaines du premier tour, il n'y en avait que quelques dizaines, mais les inscriptions augmentent à l'approche du premier tour.

Le principe de la plateforme Alter-votants est simple. Il suffit de se rendre sur le site, de remplir un formulaire et le lien s'établit entre le citoyen français qui a le droit de vote mais ne souhaite pas l'exercer et l'étranger qui ne l'a pas.

« Les personnes étrangères qui s’inscrivent, elles ont une vraie envie de participer, pour le coup, explique Thomas Berteigne, initiateur du projet. Je pense que c’est en lien avec le fait qu’on parle beaucoup plus des étrangers depuis une décennie qu’avant, et on les montre beaucoup plus comme un problème, et je pense que justement, ces personnes-là s’inscrivent pour montrer leur point de vue, comme quoi ils sont intégrés, comme quoi ils ont un avis. »

Léa, jeune libanaise de 26 ans, s'est inscrite sur la plateforme. Elle habite en France depuis 5 ans. « J’ai besoin de voter en fait et avec cette plateforme-là et bien ça me permet de faire passer un message, faire passer une voix, qu’on l’entende. »

Raphael, professeur de guitare, va permettre à une étrangère exclue de ce droit de vote d'être représentée. « Ça tombait bien puisque je m’apprêtais à ne pas voter, dit-il, effectivement j’ai pris conscience que c’était un privilège pour la personne que j’ai eue au téléphone, ça fait une grande différence. Je suis fier de lui donner ma voix pour qu’elle y aille à ma place en quelque sorte. »

Et c'est lui qui va se déplacer au bureau de vote pour déposer dans l'urne le bulletin avec le nom du candidat choisi par son binôme.

