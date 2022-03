Présidentielle: avec le début de la campagne officielle, le casse-tête du temps de parole

Un montage représentant les douze candidats à l'élection présidentielle française. REUTERS - STAFF

Texte par : RFI

Clips officiels, affichage réglementé, stricte égalité dans les médias… C’est une tout autre campagne qui a démarré ce lundi en France : la campagne officielle. À 15 jours du premier tour de la présidentielle, télévisions et radios comme RFI doivent désormais offrir l’exact même temps de parole et d’antenne aux 12 candidats en lice, quel que soit leur poids électoral. Un casse-tête pour les médias, une aubaine pour les candidats les plus en retraits dans les sondages.