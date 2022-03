Présidentielle française: à Marseille, Jean-Luc Mélenchon se concentre sur les thématiques sociales

Jean-Luc Mélenchon était en meeting ce dimanche 27 mars à Marseille. À moins de 15 jours de l’élection présidentielle, le chef des Insoumis se voit bien dépasser Marine Le Pen pour se qualifier au second tour. Le député, élu dans les Bouches-du-Rhône, a profité de sa présence dans l’une des villes les plus pauvres de France pour parler crise sociale et pouvoir d’achat.

Avec notre correspondant à Marseille, Yoram Melloul

Sous le regard de la mer Méditerranée, Jean-Luc Mélenchon est à l’offensive contre ses adversaires, au premier rang desquels se trouve Emmanuel Macron et son programme. « On sait tout, on a tout compris, on en veut pas, on vote contre vous », assène-t-il.

Il attaque la réforme du RSA proposée par le président - candidat qui veut conditionner l'accès à cette aide à des heures de travail : « Les voilà, la mine enfarinée et la bouche suave. Ce seront des travaux d’intérêt général. Et personne n’a été leur dire que les travaux d’intérêt général, c’est pour les délinquants. Et la pauvreté, c’est pas une délinquance. »

Thématiques sociales

Devant un public que les Insoumis espéraient plus nombreux, il s’est concentré sur les thématiques sociales. L’accès à l’école a été au cœur de son propos. « Je dois tout à l’école publique, aux maîtres et aux maîtresses qui font notre éducation. »

Ou encore le coût de la vie. « L’explosion des prix du gaz, de l’électricité et des produits de première nécessité doit être stoppée. Il faut bloquer les prix. » Et dans la chaleur de Marseille, le candidat le martèle. Il a bien travaillé son programme et sera au second tour.

