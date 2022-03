Présidentielle française: au Zénith de Paris, Yannick Jadot met en garde contre le «mirage du vote utile»

Quelque 4 000 personnes étaient réunies au Zénith de Paris pour applaudir Yannick Jadot. C’était le plus gros meeting de la campagne du candidat écologiste à l’élection présidentielle. Yannick Jadot a tenté de rappeler par le col les électeurs tentés par Jean-Luc Mélenchon et appelé ses soutiens à « déjouer les pronostics » dans un meeting où sont intervenus plusieurs artistes.

C’est au son du groupe de rap Arsenik que Yannick Jadot arrive sur scène en se déhanchant, avant de prendre un ton grave pour dramatiser l’enjeu : « C’est un choix de civilisation. »

Pour lui, la guerre en Ukraine valide son approche : « La bataille du climat est vitale et indissociable de la bataille pour la paix et pour la sécurité. Les énergies fossiles, voilà notre ennemi ! »

L’ennemi, c’est aussi l’extrême droite mais également Emmanuel Macron, le président des lobbies, de l’inaction climatique. Un message à celles et ceux qui ont voté pour lui en 2017. « Regardez, jugez, et votez. »

Et à ceux qui sont tentés par Jean-Luc Mélenchon : « On agite le mirage d'un vote utile ou efficace. Le vote efficace, c’est le vote de conviction, on ne vote pas par défaut ! »

Message reçu par Yann, militant écologiste : « J’ai pensé peut-être aller vers Jean-Luc Mélenchon et en fait il m’a re-convaincu, parce qu’au final autant voter pour celui auquel on croit tout court ! »

Yannick Jadot, lui, croit que tout est encore possible. « Déjouez les pronostics ! » Et l’écologiste appelle la génération climat à le rejoindre, elle qui lui fait défaut pour le moment.

