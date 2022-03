Présidentielle française: un premier jour de campagne à Dijon pour Emmanuel Macron

Le président français et candidat à un second mandat, Emmanuel Macron, lors de son premier jour de campagne à Dijon, le 28 mars 2022.

Emmanuel Macron est entré pour de bon dans le contre-la-montre avant le premier tour de la présidentielle. Au premier jour de la campagne officielle, ce lundi 28 mars, le candidat s’est rendu à Dijon pour son premier déplacement de terrain chez l’un de ses soutiens politiques, l’ex-ministre socialiste François Rebsamen.

Avec notre envoyée spéciale à Dijon, Valérie Gas

La destination ne doit rien au hasard. En se rendant à Dijon, Emmanuel Macron a choisi la ville d’un ancien ministre de François Hollande qui a annoncé récemment qu’il lui apportait son soutien pour la présidentielle, François Rebsamen. De là à penser que ce déplacement tombait à pic pour montrer que sa campagne ne visait pas que les électeurs de droite, Emmanuel Macron préfère présenter les choses autrement.

« Comme vous le savez, c'est un projet que j'ai depuis le début. Quand on marche, il faut deux jambes. Il en faut une à gauche et une à droite et il faut mettre l'une après l'autre pour pouvoir avancer. »

Et de droite et de gauche... Dans le quartier de la Fontaine d’Ouche, un secteur classé quartier prioritaire, Emmanuel Macron a été interpellé par un habitant sur la préoccupation des Français les plus modestes, le pouvoir d’achat : « En tant que père de famille, j'ai 46 ans, je n'arrive plus à vivre de mes revenus. ». « Je comprends tout ça, après on subit tous la guerre... », tente de répondre Emmanuel Macron. « Excusez-moi, la guerre est arrivée après », coupe le père de famille. Ce à quoi répond le président-candidat : « Mais après, je n'ai pas de solution magique à ce que vous dites... »

Emmanuel Macron essaie de s’expliquer, mais l’incompréhension demeure : « Aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte. Mettez-vous à la place d'une famille française. Comment vous faites pour remplir un réservoir à 140 euros. » Pour son premier contact direct avec les Français, Emmanuel Macron est entré dans le vif du sujet.

