Fin des terrasses chauffées en France: les restaurateurs cherchent une alternative

Reportage

À partir du 31 mars, les terrasses chauffées seront interdites en France. Issue de la loi Climat, cette mesure entrera en vigueur après de nombreux reports à cause de la pandémie de Covid-19. Les restaurateurs et les patrons de bar redoutent la mise en application de cette interdiction qui pourrait pénaliser leur chiffre d'affaires, comme dans le dans le 15e arrondissement de Paris. Mais il existe des solutions.

La terrasse du restaurant Le Relais Charbon compte 15 couverts. Il y fait bon car les chauffages sont allumés. Bientôt, ils seront retirés, ce qui met en colère le patron, Stéphane Malet :

« On nous avait déjà dit que le gaz c’était plus polluant que l’électricité, on a mis des chauffants électriques, alors on les a maintenant; on a des chauffants électriques, et maintenant on nous arrête tout ! La mesure je ne la comprends pas trop, il y a des milliers de jets privés qui roulent tous les jours, ils ne sont qu’à eux, et ils ont plus les moyens que nous, de faire l’effort de prendre le train ou de rouler en voiture électrique ou quoi. C’est toujours nous, les commerçants et artisans qui payons la note pour les autres. »

En face, la patronne du Lutetia craint de perdre des clients. Elisabeth Auriac prévoit déjà de s'adapter : « On va sortir des plaids, des couvertures, là on arrive sur les beaux jours donc ça devrait aller mais on verra sur les mois de décembre 2022 et janvier 2023 comment ça va se passer. »

Pour contourner l'interdiction, Guilluame Debray, patron d'un restaurant en Normandie, a inventé et commercialise un banc chauffant. Beaucoup plus économique que les radiateurs électriques, bientôt illégaux à l’extérieur des établissements. « Ça fait quand même gagner 50 euros par jour, juste en électricité, et ça va également pouvoir ramener plus de monde en terrasse. Ça permettra aux restaurateurs de donner également une image un peu plus écologique à leur établissement. »

S'ils ne retirent pas leurs chauffages extérieurs, les restaurateurs peuvent recevoir une amende à partir du 30 juin prochain.

