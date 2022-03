Journal de campagne: la campagne présidentielle s'anime

Les affiches des candidats à la présidentielle dans les rues du pays. AFP - SEBASTIEN SALOM-GOMIS

Texte par : Anne Cantener Suivre 1 mn

Valérie Pécresse de nouveau sur le terrain après cinq jours de campagne à distance à cause du Covid, Emmanuel Macron enfin sur le terrain à la rencontre de Français à Dijon, hier lundi, et des candidats plus visibles dans les médias maintenant qu'ils bénéficient d'une égalité stricte de temps de parole, comme le prévoient les règles de la campagne officielle.