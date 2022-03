Hausse du prix des carburants: à Paris, les chauffeurs VTC qui «ne s'en sortent plus» manifestent

Reportage

Le litre d'essence a dépassé les 2 euros en France. Conséquence : les professionnels de la route ont de plus en plus de mal à travailler. C'est le cas des chauffeurs VTC pour des plateformes comme Uber. Plus d'une centaine d'entre eux se sont rassemblés à Paris pour signifier leur colère aux entreprises qui les font travailler sans augmentation de revenu malgré la flambée de l'essence.

Ils ont développé une phobie des stations essence. Pour Moustapha, chauffeur pour des plateformes comme Uber ou Bolt, il n'est plus rentable de travailler.

« Ça représente à peu près 8% de mon chiffre d’affaires, là actuellement je dois être à 15%. Entre la TVA , la plateforme et l’essence, vous enlevez l’entretien du véhicule, les assurances, les charges patronales. Sur une course de 10 euros par exemple, et bien nous, on reçoit 3 euros net. »

Hakim Kanour, chauffeur depuis 5 ans, se dit qu'il va devoir arrêter son métier. « On travaille dur, on ne s’en sort plus, on est obligé de faire 13 à 14 heures par jour. Je viens de me marier, ça fait un an et ma femme je la vois même plus. Je vous jure, je n’ai plus les mots, je vous parle et ça me touche tellement, je vais vous mentir si je vous dis "oui je sors un salaire", ce n’est pas du tout le cas. »

Détaxer le carburant

Depuis 2016, les chauffeurs réclament la détaxation du carburant. Ils n'y ont toujours pas droit. Brahim Ben Ali, secrétaire général de l’Intersyndicale nationale des VTC, dénonce : « Pendant ce quinquennat, on a conforté les positions des plateformes numériques, moi je me pose la question, à savoir, qu’est-ce qu’on va faire ? Est-ce qu’on va nous aider ou pas ? Aujourd’hui il n’est pas question de demander à ce gouvernement actuel de faire quoi que ce soit, il est question de demander aux candidats à l’élection présidentielle de faire des engagements pour le futur de ces travers de plateformes. »

Certaines plateformes ont pris des mesures. Uber, par exemple, distribuera un chèque énergie de 100 euros ce jeudi aux chauffeurs qui réalisent plus de 50 courses par semaine.

