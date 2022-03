Procès du 13 novembre : les silences gênés et les réponses gênantes de Salah Abdeslam

Ce croquis d'audience réalisé le 30 mars 2022 montre l'avocate française Claire Josserand-Schmidt, représentant la partie civile, (G) écoutant le co-accusé Salah Abdeslam, le principal suspect des attentats, lors du procès du 13 novembre 2015 à Paris et Attaques de Saint-Denis, se déroulant dans une salle d'audience provisoire aménagée au palais de justice de Paris. - Le dernier assaillant présumé survivant des attentats à l'arme à feu et à la bombe de 2015 qui ont secoué Paris a insisté devant le tribunal le 30 mars 2022 sur le fait qu'il avait "abandonné" son projet de se faire exploser avec une ceinture à bombes. "Je ne suis pas allé jusqu'au bout, j'ai abandonné le déclenchement de ma ceinture, pas par lâcheté, pas par peur, mais je ne voulais tout simplement pas", a déclaré Salah Abdeslam lors de l'audience sur les massacres du 13 novembre 2015.

Le procès du 13-Novembre se poursuit devant la Cour d’assises spéciale de Paris. Au 102ᵉ jour d’audience, Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos terroristes, était appelé à répondre sur les évènements du 13-Novembre. Salah Abdeslam, qui après avoir beaucoup parlé lors de ses derniers interrogatoires, s’est soudain muré dans le silence, distribuant parfois quelques bribes de réponses. Compte rendu d’audience, Nathanaël Vittrant

« Aujourd’hui, je souhaite faire usage de mon droit au silence. » Alors que la salle d’audience souvent parsemée est à nouveau remplie, la déception est audible. Le président insiste et prévient l’accusé : « Face aux non-réponses, nous serons tentés d’en trouver certaines qui vous seront défavorables… » Face au mutisme de l’accusé, il finit par égrainer les nombreuses questions qui se posent sur l’implication de Salah Abdeslam : son rôle dans la location des véhicules qui ont transporté les terroristes et des chambres qui les ont hébergés la veille des attentats, sa traversée de Paris du nord au sud le soir du 13 novembre après avoir déposé les 3 terroristes du stade de France, l’abandon du gilet explosif à Montrouge. Assis dans le box, Salah Abdeslam écoute, impassible.

« Il n’y a pas une once de courage chez vous »

L’avocat général, Nicolas le Bris, s’emporte : « J'ai une pensée aujourd'hui pour les victimes, Salah Abdeslam aime annoncer qu'il va parler pour prendre ensuite du plaisir à garder le silence et à voir la déception des victimes. On a bien confirmation avec vous que la lâcheté est vraiment la marque de fabrique des terroristes, il n’y a pas une once de courage chez vous. » Les avocats de parties civiles n’auront pas plus de succès, jusqu’à ce que Me Josserand-Schmidt prenne la parole. « Monsieur Abdeslam, la semaine dernière, vous m’aviez promis une réponse », commence-t-elle.

Petit à petit un dialogue s’engage, Salah Abdeslam commence par répondre en haussant la tête. Avec délicatesse, elle lui parle de sa compagne chez qui il a pleuré, quelques jours avant les attentats. « Lorsque vous la quittez, vous savez que vous allez la faire souffrir. Est-ce qu’à ce moment-là, vous avez pris la mesure de la souffrance que vous allez occasionner dans quelques jours, à ces dizaines, ces centaines d’amoureux qui seront séparés par la mort ? » Salah Abdeslam sort alors de sa léthargie : « Je vais honorer ma promesse », commence-t-il.

« J’avais honte »

S’il a versé « quelques larmes » ce jour-là, c’est parce qu’il devait partir en Syrie, affirme-t-il aujourd’hui, reprenant à son compte l’explication donnée la veille par son ami d’enfance Mohamed Abrini. « Devons-nous comprendre que le mardi 10 novembre, vous n’êtes pas encore dans l’optique de porter une ceinture d’explosif ? », rebondit l’avocate. « C’est ça. » Salah Abdeslam affirme donc que c’est le soir du 12 novembre, au moment où il retrouve Abdelhamid Abaaoud, autre ami d’enfance et coordinateur des attaques, qu’il se retrouve embarqué malgré lui dans les commandos du 13 novembre. « J’ai renoncé à déclencher ma ceinture, pas par lâcheté, pas par peur. » Pourquoi alors avoir affirmé par la suite que le gilet n’avait pas fonctionné ? « J’avais honte », dit-il.

Un gilet défectueux

Une explication mise à mal quelques heures plus tard par l’expert en déminage qui a analysé le gilet abandonné de Salah Abdeslam. Il montre que l’inflammateur, « l’allumette électrique » chargée de déclencher la charge était défectueuse. « Aurait-il été possible de déclencher par une autre méthode par exemple avec un briquet », lui demande le président. « C’est une expérimentation que je n’ai pas menée », répond l’expert. L’avocate de Salah Abdeslam, Me Olivia Ronen, insiste : « Vous confirmez que l’on n’a pas retrouvé sur ce gilet de trace de brûlé ? » « Tout à fait », répond l’expert. « Mais quand on le porte, la seule façon de savoir qu’il est dysfonctionnel, c’est bien d’appuyer sur le bouton ? », l’interroge un avocat de parties civiles. Le spécialiste répond une fois de plus par l’affirmative. « Je n’ai pas d’autre question. »

