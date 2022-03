Géolocalisation et chasse, un gage de sécurité ?

En février dernier une chasseuse tuait par accident une promeneuse. L’accident a rouvert le débat sur une éventuelle interdiction de la chasse le samedi et la création d’une application pour mobile pour géo-localiser les chasseurs et les zones des battues,

Publicité Lire la suite

Les prises de position des personnalités politiques en France se sont multipliées en ligne après ce tragique accident qui a eu lieu lors d’une battue au sanglier dans le Cantal. Certains préconisaient l’arrêt de la chasse les weekends, d’autres s’opposaient fermement à ce type de mesures relançant ainsi le débat houleux du « pour ou contre la chasse » sur les réseaux sociaux.

Le gouvernement favorable à un système de géolocalisation

Dans un esprit de concorde, la secrétaire d’État chargée de la biodiversité, Bérangère Abba, avait suggéré « la création d’une appli de géolocalisation dans laquelle on pourrait savoir autour de soi, où ont lieu les battues ». Et depuis, la question est devenue un des sujets qu’évoquent les candidats à la présidentielle.

⚠️ Soyons clairs… Vouloir la transparence et l’accès à l’information sur les actions de chasse autour de chez soi ne dédouane en rien les chasseurs de leurs responsabilités, obligations de respect des règles de sécurité et de signalisation des zones chassées https://t.co/KMzVtdB3En — Berangere Abba (@b_abba) February 21, 2022

De nombreuses applications de géolocalisation ont vu le jour dans plusieurs départements français. Notamment, en Île-de-France, comme l’application gratuite Melckone qui permet aux usagers de la forêt sur un mode collaboratif de signaler la présence des chasseurs et les zones de battues lors de leurs promenades, nous précise Pierrick Le Cunff, fondateur et créateur de cette solution numérique de partage de territoire, sans conflits d'usage. « Il existe dans les mairies des dispositifs qui permettent d’indiquer les territoires de chasse. Généralement, un chasseur arrive le matin et vient punaiser sur une carte l’endroit de sa chasse. Mais cela sous-entend que les randonneurs avant d’aller se promener passent à la mairie, consultent la carte et regardent les endroits où les punaises ont été mises puis adaptent leurs itinéraires en conséquence ».

► À lire aussi : Le bilan des accidents et incidents de chasse 2020-2021 sur le site du ministère de l'Écologie

Le Waze de la chasse

Le dispositif Melckone permet un accès plus facile et plus lisible à ces informations. Le fonctionnement est simple : les chasseurs renseignent un parcellaire forestier où ils comptent se rendre. « Ils indiquent le lieu et l’heure de début et de fin de la chasse. Cette information apparait instantanément sur l’application grand public pour que chacun puisse prendre un itinéraire bis éventuellement. Pour que ce zonage apparaisse, il faut que le chasseur joue le jeu. Parfois ce n’est pas le cas, c’est la raison pour laquelle nous avons conçu cette application comme celles qui permettent aux automobilistes de signaler des radars, les promeneurs peuvent indiquer en direct la présence de chasseurs ou le parcours de leurs activités. Ainsi, de façon collaborative, chasseurs et randonneurs partagent des informations permettant à chacun d’anticiper les éventuels conflits d’usage des territoires qu’ils traversent ».

Certains chasseurs se montrent hostiles au développement de ces applications de géolocalisation. Comme l’affiche par exemple le site Chasse Passion, l’idée même d’une géolocalisation des chasseurs « pose la question d’une certaine liberté d’action et suggère qu’ils doivent pointer lorsqu’ils arrivent sur leurs territoires » s’insurgent les abonnées du site.

Ces applications empêcheront-elles à l’avenir les accidents ? Un rapport gouvernemental publié en novembre 2021, rappelle que « le non-respect des règles de sécurité est la première cause des accidents de chasse ». Y compris dans les départements qui ont adopté ces applications de géolocalisation. Mais rappelons aux promeneurs qu’ils ont désormais le temps de télécharger ce type d’application, puisque la saison de la chasse est close. Elle reprendra en août ou septembre selon les calendriers préfectoraux des régions de France.

► À lire aussi : France: les chasseurs dans les rues pour défendre les traditions et le monde rural

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne