Au procès du 13-Novembre, la cour diffuse des photos et des sons de l'attaque au Bataclan

À la demande de l'association de victimes Life for Paris qui voulait confronter les accusés à la scène de crime, la cour d'assises spéciale a visionné ce vendredi 1er avril une vingtaine de photos de l'intérieur du Bataclan prises après l'attentat, et a écouté des audios de l'attaque.

Des corps. Des corps presque partout, les uns sur les autres, et des mares de sang. Il y en a tellement que les semelles des baskets d'un homme en sont rouges. Même si elles ont été choisies avec soin pour ne pas porter atteinte à la dignité des victimes, les images de la fosse du Bataclan sont glaçantes. Les attentats du 13-Novembre ont fait 131 morts. Quatre-vingt-dix ont été tués dans la salle de concert.

En tout, une vingtaine de photos prises par les policiers après le massacre sont ainsi projetées, à la demande de l’association Life for Paris qui voulait un procès « aseptisé » et « confronter les accusés à la scène de crime ».

Dans la salle d'audience à nouveau remplie, un silence de plomb accompagne la projection, parfois percé par quelques exclamations étouffées sur les bancs des parties civiles. Dans le box, certains accusés détournent le regard, fixent le sol. L'un d'entre eux garde les yeux fermés et se bouche les oreilles, rapporte notre envoyée spéciale au palais de justice de Paris, Marine de la Moissonnière.

« Un coup de poing dans la figure »

Juste avant, la cour d'assises spéciale a écouté trois extraits de la bande-son de cette nuit d'horreur. Ceux d'un enregistrement capté par un dictaphone retrouvé dans la salle de spectacle. Le premier fait entendre l'arrivée des terroristes : les guitares des Eagles of Death Metal interrompues par des rafales, auxquelles succèdent des tirs par à coups, et des cris de peur et de douleur. Deux minutes d'enregistrement qui semblent durer une éternité.

Le deuxième passage, lui, est très bref. On entend vaguement un otage hurler aux policiers de ne pas rentrer, sinon les terroristes vont tout faire sauter. Le dernier extrait est celui de l'assaut final. « On court, on court, on court » ; « Allez, allez, allez », crient des policiers aux otages qu'ils viennent de libérer. Le président annonce une suspension d'audience. Certaines parties civiles quittent la salle en pleurs.

C'est la force du terrorisme de produire des images aussi choquantes, mais on ne pouvait pas faire l'économie de les regarder. Pour les parties civiles, il y a un avant et un après cette diffusion. Arthur Dénouveaux, président de l'association Life for Paris Marine de La Moissonnière

Thierry était au Bataclan ce soir du 13 novembre 2015. Il se souvient de tout. Et pourtant, il a reçu ces images et ces sons comme un « coup de poing dans la figure ». « Cette nuit, ça va être dur. Je vais encore certainement avoir du mal à dormir », confie-t-il au micro de notre envoyé spécial au palais de justice, Nathanaël Vittrant.

Marie aussi a fait le déplacement. Elle voulait que les hommes dans le box voient le résultat de ce à quoi ils sont accusés d’avoir contribué. « Ça permet de montrer la crudité de ce qu'a été cette attaque. Ces images et ces bandes-sons sont extrêmement violentes, mais elles sont vraies. C'est la réalité de ce qu'on a vécu. Là, on est ailleurs que dans les provocations qui ont pris beaucoup de place. » Reste à voir si cela fera réagir les accusés dont plusieurs sont désormais murés dans le silence.

