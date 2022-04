Présidentielle 2022: Macron rentre dans le dur de la campagne face à l'extrême-droite

À dix jours du premier tour, Emmanuel Macron est passé, hier, jeudi 31 mars, à la vitesse supérieure. Plus candidat que président, il attaque désormais directement ses adversaires lors de ses déplacements de campagne. En Charente- Maritime, à Fouras, il a repris ses accents de 2017 pour s’en prendre à Marine Le Pen, toujours aussi infréquentable à ses yeux.

Deuxième déambulation en une semaine pour Emmanuel Macron : après Dijon, c’est dans les rues de Fouras qu’il a décidé de se rendre pour aller au contact des Français. La thématique du jour est la transition écologique pour laquelle il promet plus d’investissements et propose une méthode : « La planification écologique : et j’assume ce terme. Il a plutôt été ces dernières années dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, je crois. Moi je suis pragmatique : la planification écologique c’est une bonne méthode. »

Au-dessus des clivages

Donner crédit d’une bonne idée à Jean-Luc Mélenchon, c’est aussi un moyen pour Emmanuel Macron de se placer au-dessus des clivages politiques : « Je veux parler à toutes les françaises et les français. Je sais d’où je viens. Il y a cinq ans, je suis arrivé en disant je crois en une nouvelle offre politique, je crois au dépassement. Cinq ans après j’y crois encore. »

Il y a autre chose qui n’a pas changé pour Emmanuel Macron : c’est le combat contre l’extrême-droite qui aligne cette fois-ci deux candidats, Marine Le Pen et Éric Zemmour. « Je vois là un tandem qui arrive clopin-clopant, qui dit tout et son contraire (...) Si l‘extrême-droite il y a cinq ans avait gagné, et bien vous auriez été vaccinés en décembre et dévaccinés en janvier. C’est ça la réalité, il faut aussi le dire. »

L'heure du combat électoral a sonné

Les sondages indiquent que l’écart avec Marine Le Pen se réduit, l’heure du combat électoral a sonné : Emmanuel Macron durcit le ton.

Douze candidats sont en lice pour l'élection présidentielle française 2022. © Studio graphique FMM

