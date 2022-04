Présidentielle française: «Le PS s'en relèvera», assure Anne Hidalgo

La candidate socialiste Anne Hidalgo était jeudi dans le Nord, où elle a appelé les socialistes « à ne pas raser les murs ! ». La maire de Paris cherche à réveiller la « gauche de gouvernement », sans grand espoir.

À moins de deux semaines du premier tour, les candidats sillonnent la France. Pour ses adversaires, la messe est dite : le Parti socialiste est mort et enterré. Le quinquennat de François Hollande lui a été fatal.

Hégémonique il y a cinq ans, le PS est devenu microscopique au niveau national, broyé par Emmanuel Macron d'un côté et Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Anne Hidalgo s'est, malgré tout, donné pour mission de tenter de réanimer un parti moribond.

« Le PS s’en relèvera »

Mais le PS survivra même si elle perd, assure-t-elle. « Le PS s’en relèvera parce que nos idées sont des idées fortes. Ce sont des idées républicaines. Si la gauche doit revenir aux responsabilités, c’est par cette gauche-là, cette gauche républicaine. Parfois il faut du temps, il faut entre 5 et 10 ans pour se reconstruire. Et bien on va essayer d’accélérer le tempo », a-t-elle déclaré sur LCI.

La Maire de Paris ne se fait pas d'illusions. Sa candidature, dit-elle, sert de « point d'appui » pour reconstruire le PS. Et c'est aussi ce que veut faire l'ancien président François Hollande. Il défend la candidature d'Anne Hidalgo, mais il pense déjà à créer un nouveau mouvement pour incarner la « gauche des responsabilités ».

Un présent pas très radieux

Quant aux quelques élus socialistes qui restent à l'Assemblée, ils pensent, eux, à sauver leur siège aux législatives. Dans les rangs du PS donc, tout le monde pense à l'après car le présent n'est pas très radieux.

