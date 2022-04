Présidentielle française: Marine Le Pen prépare déjà le second tour

Reportage

À neuf jours du premier tour de la présidentielle, la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen était ce vendredi 1er avril à Stiring-Wandel, en Moselle (est), pour un meeting devant plusieurs centaines de personnes.

Plus le premier tour approche, plus les sympathisants marinistes ont le sourire. « Ah oui, on est confiants. » Donnée à 20% au premier tour et presque au coude à coude au second face à Emmanuel Macron, jamais Marine Le Pen n’est montée aussi haut face au président sortant. À tel point que la candidate s’attaque dès maintenant au rassemblement au soir du premier tour.

« Je sais qu'il existe (...) une droite patriote qui a au cœur, avant toute chose et surtout avant les privilèges exorbitants de quelques-uns, l'amour de ses compatriotes et l'intérêt de la nation », a-t-elle ainsi lancé devant près d'un millier de militants réunis à Stiring-Wendel (Moselle), une petite ville populaire de 12 300 habitants qui l'avait donnée gagnante en 2017 face à Emmanuel Macron, avec près de 52% des voix.

Un appel du pied à la droite conservatrice, les électeurs de Valérie Pécresse ou Eric Zemmour, analyse notre envoyé spécial, Julien Chavanne. Mais aussi une main tendue aux classes populaires tentées par Jean-Luc Mélenchon : « Je sais qu'il existe aussi une gauche patriote, consciente du caractère protecteur de la nation, convaincue de l'importance d'une laïcité apaisée parce que respectée ». Le «en même temps» version nationaliste de Marine Le Pen. « Qu'importe la gauche, qu'importe la droite, je ne serais pas la présidente d'une partie du peuple contre l'autre, mais la présidente de tous les Français, la présidente de l'unité française. »

Les droits sociaux réservés aux « Français »

Marine Le Pen a fustigé le socialisme qui « n'est plus, depuis bien longtemps, le social mais l'assistanat », et un Parti socialiste qui « a perdu la confiance d'abord des travailleurs, puis des catégories modestes, puis de tout le monde ». Elle a défendu les « droits sociaux (qui) sont les seuls biens de ceux qui n'en n'ont pas », en assumant les réserver aux « Français ». Marine Le Pen veut inscrire dans la Constitution la « priorité nationale », qui écartera les étrangers de certaines prestations sociales.

La candidate RN a défendu un projet du « régalien », promettant « l'arrêt » de l'immigration « anarchique qui submerge et dénature nos quartiers », et un projet du « quotidien » en déroulant ses propositions sur le pouvoir d'achat. « Dans la France d'Emmanuel Macron, les seuls qui semblent faire des bénéfices, et de gros bénéfices, ce ne sont pas les Français, ce sont les cabinets de conseil américains », a-t-elle lancé en évoquant la polémique autour du cabinet McKinsey.

Marine Le Pen mise sur un « vote utile » contre Emmanuel Macron, plus confiante que jamais : « Nous allons gagner ».

