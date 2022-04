France: l’épidémie de Covid-19 est toujours très active

Vers la Tour Eiffel, à Paris (image d'illustration). En métropole, quasiment tous les départements dépassent un taux d’incidence de 1 000 cas pour 100 000 habitants. AP - Michel Euler

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En France, l’épidémie de Covid-19 est éclipsée par la guerre en Ukraine et l’imminence de l’élection présidentielle. Pourtant elle est toujours très active, et toujours à la hausse depuis début mars 2022. On dénombre environ 140 000 cas quotidiens en moyenne ; les nouvelles admissions à l’hôpital augmentent elles aussi, et l’on recense environ 100 décès par jour.