Présidentielle française: Philippe Poutou appelle à la mobilisation

Au Cirque d’hiver, à Paris, le candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) et ancien ouvrier de l'industrie automobile, Philippe Poutou, a réuni plus de 1 500 sympathisants, auxquels il a lancé un appel à la mobilisation le 10 avril, pour faire entendre leur voix.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale, Lucile Gimberg

Les Français se souviennent de lui pour ces phrases sans fard envoyées, lors du débat télévisé de 2017, aux candidats de la droite, François Fillon, et de l’extrême droite, Marine Le Pen.

Cette fois, Philippe Poutou ne peut que le regretter : les deux favoris des sondages, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ont refusé tout débat. « Pas de confrontation, c’est un vrai problème de démocratie, critique le candidat anticapitaliste. Tout le monde espérait du débat. C’est sûr, il y a une déception de plein de gens et ça peut aider à écarter les gens de l’élection. »

Porter « la voix de tous les opprimés »

À la foule enthousiaste qui l'entoure au Cirque d'hiver, l'ancien ouvrier automobile et syndicaliste assure qu'il faut porter « la voix de tous les opprimés », malgré tout. Et il balaye les appels au vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon, le mieux placé à gauche selon les sondeurs. « On ne croit pas à la victoire de Mélenchon. On ne croit pas qu’une victoire de Mélenchon, ça puisse changer radicalement les choses. Il n’y a pas de solutions institutionnelles. Le plan B, c’est nous. Comment on s’organise, comment on se défend dès le 11 avril. »

Nous, on pense que c'est utile de voter anticapitaliste. Philippe Poutou balaye le vote utile à gauche pour Jean-Luc Mélenchon Lucile Gimberg

Dans l'assistance, il y a des militants conquis, mais aussi beaucoup de jeunes hésitants, comme Galilée, 20 ans. « J’en ai surtout ras-le-bol des votes utiles. Mais on va se taper encore un délire de Macron, ou de Marine Le Pen, ou de Zemmour. » Comme lui, beaucoup d'électeurs à gauche ont du mal à faire leur choix.

►À écouter aussi : Philippe Poutou (NPA): « Nous voulons discuter de la reconstruction d’une gauche apte à la riposte »

Douze candidats sont en lice pour l'élection présidentielle française 2022. © Studio graphique FMM

... © Studio graphique FMM

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne