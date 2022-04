Présidentielle française: Jean-Luc Mélenchon veut rester «motivé» avant le premier tour

REPORTAGE

À une semaine du premier tour de l’élection présidentielle, le candidat de la gauche radicale était en meeting à Toulouse ce dimanche. Il s'est inquiété de l’avenir du pays en cas d'un second tour Macron-Le Pen, tout en continuant à croire en ses chances de qualification.

Les chanteurs Mouss & Hakim entonnent la chanson Motivés, leur célèbre reprise du Chant des partisans. Avec leur groupe, Les Motivés, les deux frères avaient commencé à chauffer les 25 000 militants, transis par le froid, place du Capitole, à Toulouse.

Rester motivés même face à des sondages peu encourageants, c’est justement ce qu’essaient de faire les soutiens de Jean-Luc Mélenchon. « C’est compliqué, mais il reste sept jours. J’ai envie d’y croire, confie ainsi Thierry au micro de notre envoyé spécial à Toulouse, Aurélien Devernoix. En tout cas, nous, en tant qu’Insoumis, on fait le maximum pour ça arrive. Et si on gagne, ce sera encore plus ».

En troisième position autour de 15%, Jean-Luc Mélenchon martèle depuis plusieurs semaines l'argument du « vote efficace » pour qualifier la gauche au second tour. Il a persévéré dimanche, sur une scène placée juste devant l'hôtel de ville. « Quoi que vous pensiez de l'Union populaire ou de moi, ou de ces conversations stupides sur mon caractère, le pays est en état d'urgence ».

Faire confiance à « l'intelligence »

Mais à la tribune et quasiment pour la première fois, Jean-Luc Mélenchon envisage la défaite. « Il y a des générations de mes jeunes camarades qui dorénavant disposent quoi qu’il arrive de boussoles pour l’avenir. » Le péril est toutefois immense selon le candidat. « Il y a le danger d’une grande éclipse de débat si vous retrouvez au deuxième tour Mme Le Pen ou bien M. Zemmour en face de M. Macron. »

Alors que les macronistes jouent à ses yeux sur « la panique » des Français à l'idée d'une victoire de Marine Le Pen, l'Insoumis, lui, a assuré faire confiance à « l'intelligence ». Aux plus indécis, il a proposé un « compromis avec l'Avenir en commun. Qu'est-ce qu'il y a dedans qui vous empêche de vivre ? »

Hier, au meeting de M. Macron, les choses ont commencé avec un peu de pyrotechnie. Ensuite, ce fut un festival de bobards. Jean-Luc Mélenchon fustige les mensonges d'Emmanuel Macron Aurélien Devernoix

Pour renforcer la mobilisation du vote « efficace », Jean-Luc Mélenchon a brocardé ceux qui le devancent, en particulier Emmanuel Macron, qui a tenu samedi son seul et grand meeting à l'Arena de La Défense. Déclenchant des vagues de réprobation dans la foule, le candidat insoumis a évoqué durant plusieurs minutes l'emploi record par le président sortant, selon le Sénat, des cabinets de conseil. Et notamment de McKinsey, soupçonné de surcroît d'évasion fiscale.

Il n’y a surtout pas de résignation, se défend le camp Mélenchon, qui estime que 30 à 40% des électeurs n’ont pas encore arrêté leur choix. C’est d’ailleurs le cas de Romain, venu se forger une opinion. Lui choisira son candidat plutôt « en milieu de semaine, fin de semaine prochaine ». « Mais j’ai pas mal aimé les thématiques qu’il a abordées, notamment sur l’environnement et la question de l’eau », indique-t-il.

L’espoir demeure donc dans les équipes de Jean-Luc Mélenchon, même si lors de la dernière présidentielle, les sondages à une semaine du scrutin avaient annoncé presque exactement le résultat final.

(Et avec AFP)

