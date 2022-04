Au procès du 13-Novembre, la fuite de Salah Abdeslam reconstituée

Après une semaine tendue consacrée aux événements de la journée du 13 novembre 2015, la cour d'assises spéciales entendait ce lundi 4 avril les enquêteurs belge et français sur « l’exfiltration » de Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos terroristes, et son retour en Belgique.

De notre envoyé spécial au palais de justice de Paris,

Commençons par le dire : les policiers entendus ce lundi n'ont fait aucune révélation, mais leur audition a permis de retracer avec précision le parcours de Salah Abdeslam et de soulever les questions qui se posent encore.

L’exposé commence quand le Français gare sa voiture dans le XVIIIe arrondissement de Paris après avoir laissé les trois terroristes du Stade de France. Il est quasiment 22h, deux d’entre eux se sont déjà fait exploser et les attaques visant les terrasses parisiennes et le Bataclan ont déjà commencé. Salah Abdeslam se gare très mal, son véhicule est dans un virage, à moitié stationné sur un passage piéton, et il ne ferme pas les portières en partant. Il prend ensuite le métro même si les enquêteurs n’ont pas pu formellement l’établir et descend deux stations plus loin acheter une puce téléphonique.

Appels à Mohamed Amri et Hamza Attou

S’ensuit un premier appel à Mohamed Amri qui a déjà rendu plusieurs services aux frères Abdeslam. Salah Abdeslam lui demande de venir le chercher, mais Amri, qui vient de commencer un travail au salut social de Bruxelles, refuse et le renvoie vers Hamza Attou, autre proche des frères Abdeslam à Molenbeek.

Comment Salah Abdeslam a-t-il obtenu le numéro de Mohamed Amri alors qu’il n’a plus sur lui de téléphone ? L’avait-il noté ou appris par cœur ? Pourquoi demander à Hamza Attou qui n’a ni permis ni véhicule de venir le chercher à Paris ? L’enquête n’a pas permis de l’établir. On sait en revanche que Salah Abdeslam porte encore son gilet explosif et qu’il se rend à Châtillon/Montrouge, en banlieue sud de Paris.

A-t-il pris le métro ou le taxi ? Là encore, l’enquête n’a pas permis de le déterminer. La question est pourtant importante, dans la mesure où la cellule terroriste dans ses fichiers préparatoires avait prévu un groupe « métro » et que l'organisation État Islamique dans son message de revendication mentionne une attaque dans le XVIIIe arrondissement de Paris qui n’a jamais eu lieu.

On sait en revanche que Salah Abdeslam passe une partie de la nuit avec deux adolescents dans une cage d’escalier de Châtillon où ils partagent un McDo. Ils parlent de tout et de rien, des attaques qui viennent se produire, regardent même une vidéo qui circule déjà sans que Salah Abdeslam semble réagir. Vers 2h du matin, Mohamed Amri a terminé son travail, il décide avec Hamza Attou d’aller chercher Abdeslam. Au moment de partir, ils savent l’un et l’autre que la capitale française a été frappée par un triple attentat, sans pour autant qu’on puisse affirmer qu’ils aient fait le lien avec la présence d’Abdeslam qui leur a parlé d’une panne de voiture.

Bientôt l’homme le plus recherché d’Europe

Ils arrivent au bas de l’immeuble où il s’est réfugié vers 5h du matin. Abdeslam est tendu et confesse rapidement faire partie des commandos terroristes. À ce moment-là, il s’est déjà débarrassé de sa ceinture d’explosifs devant un squat quelques rues plus loin, où elle ne sera retrouvée que 10 jours plus tard. Il tient à ses deux amis des propos contradictoires, affirmant à la fois être entré dans un bar pour se faire exploser et avoir renoncé, tout en expliquant que sa ceinture était défectueuse.

Sur le trajet, les trois hommes sont contrôlés à trois reprises, leur véhicule fouillé, mais à ce moment-là, le nom d’Abdeslam ne circule pas encore. Ils arrivent en Belgique vers 10h du matin. Salah Abdeslam achète de nouveaux vêtements sur un marché, se fait couper la barbe, change de coupe de cheveux et achète une nouvelle puce téléphonique. Il appelle un troisième homme, Ali Oulkadi, pour qu’il le conduise à proximité d’une des planques de la cellule terroriste. Bientôt, Salah Abdeslam sera l’homme le plus recherché d’Europe. C’est le début d’une cavale qui s’achèvera par son arrestation le 18 mars 2016, quatre jours avant les attentats de Bruxelles.

