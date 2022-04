France: nuit la plus froide depuis 1947 pour un mois d'avril, les cultures menacées

La nuit de dimanche à lundi a enregistré les températures les plus froides pour un mois d'avril depuis 1947, a annoncé Météo France ce lundi 4 avril, qui a précisé que les dernières mesures étaient en cours de vérification. Un gel qui pourrait grandement menacer les exploitations agricoles.

Les températures les plus basses ont été enregistrées en Champagne, où elles sont descendues jusqu'à -9 degrés Celsius, alors que le gel a touché la quasi-totalité du pays, à l'exception de Paris intramuros et des littoraux méditerranéens et de la Manche. Des records ont été battus à Mourmelon (nord-est, -9,3 degrés), Châteauroux (centre, -5,6 degrés) ou encore à Vannes (ouest, -3,2 degrés).

« Les premiers dégâts ont été observés aujourd’hui, notamment dans toute la partie du sud-ouest, des Charentes, en Dordogne, en Gironde, en Pyrénées-Atlantiques, dans le Gers… Avec des dégâts très importants chez nos arboriculteurs, principalement sur les fruits à noyaux et sur la pomme et puis quelques dégâts dans les vignobles », explique le secrétaire général adjoint du premier syndicat agricole français, la FNSEA, Jérôme Despey au micro de RFI.

Les agriculteurs du sud-ouest particulièrement touchés

Au sud-ouest, les arbres fruitiers à noyaux dont la végétation venait de commencer à sortir ont été touchés, de même que, dans les vignes, les cépages les plus précoces dans la région « comme le chardonnay, le cabernet ou le merlot », a précisé Jérôme Despey.

Dans les régions viticoles du centre-est du pays comme le Chablis, très touché par les gels printaniers l'an dernier, les moyens traditionnels de lutte contre le gel ont été activés comme les tours anti-gel, le brassage du vent et l'aspersion des vignes, pour « essayer d'éviter des drames tels qu'on a déjà connu l'an dernier », a-t-il détaillé.

« Pour l’instant, bien sûr, il est beaucoup trop tôt d’avoir une évaluation précise de ces dégâts-là, sachant que c’est vraiment dans la nuit de dimanche à lundi et de lundi à mardi que nous risquons d’avoir de nombreux dégâts. C’est à ce moment-là que nous pourrons nous rendre compte de la situation », ajoute-t-il.

Le spectre du printemps 2021

Même si les dégâts n'ont pas été tous recensés, l'annonce d'une nouvelle nuit « difficile » de lundi à mardi fait craindre un retour de l’épisode de 2021. Un printemps précoce avait alors causé un début de bourgeonnement de la végétation (le « débourrement » dans les vignes) qui avait été suivi d'un épisode de gel du 3 au 10 avril, causant de nombreux dégâts dans les vignes.

Une enveloppe exceptionnelle d'un milliard d'euros avait été mise à disposition par le gouvernement, notamment pour les arboriculteurs et viticulteurs qui avaient perdu tout ou partie de leur récolte de l'année, ainsi que pour certains céréaliers.

« Si un tel scénario de 2021 devait se reproduire, ce serait vraiment une catastrophe pour les arboriculteurs et les viticulteurs. Parce que subir des pertes de production telles que nous l’avons subi l’année dernière, c’est tout un pan économique de notre agriculture qui serait touché, avec des situations de trésoreries, des situations économiques très difficiles pour les arboriculteurs et les viticulteurs », explique Jérôme Despey, lui-même viticulteur dans l'Hérault.

