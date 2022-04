Journal de campagne: derniers grands meetings avant le premier tour

Jean-Luc Mélenchon, le candidat de La France Insoumise, lors de son meeting place du Capitole, à Toulouse, dimanche 3 avril. © AFP - LIONEL BONAVENTURE

Texte par : Anne Cantener

C’était le premier meeting, probablement le seul, pour Emmanuel Macron samedi. Ceux de la dernière chance pour Anne Hidalgo et Valérie Pécresse hier à Paris. Jean-Luc Mélenchon, lui, était à Toulouse et veut croire à une qualification au second tour dimanche prochain, le 10 avril.