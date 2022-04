Amazon France: tensions autour des salaires, l'unité syndicale se cristallise

On est en train de faire les négociations sur les salaires chez Amazon et ils nous font des propositions indécentes. Que les salariés n’acceptent pas. Ils nous proposent 3% d’augmentation, ça représente 39 euros par mois. C’est inacceptable par rapport à l’entreprise qu’on est, une des plus riches du monde, et par rapport au prix de la vie.