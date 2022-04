Présidentielle française: à Lille, Mélenchon jette ses ultimes forces dans la bataille

Jean-Luc Mélenchon a tenu mardi soir 5 avril un ultime meeting avant le premier tour de l'élection présidentielle. Le candidat de l'Union populaire, troisième dans les intentions de vote, a utilisé de nouveau la technique des hologrammes pour pouvoir s'adresser à ses partisans dans douze villes simultanément, dont Lille où il était présent physiquement.

Avec notre envoyé spécial à Lille, Aurélien Devernoix

« Nous sentons notre destin au bout des doigts », assure Jean-Luc Mélenchon, alors qu'il ne reste que quelques jours pour inverser la tendance.

Pas question pour le candidat de La France insoumise de laisser échapper à nouveau le second tour de la présidentielle.

Et pour vaincre le signe indien, le candidat a une double stratégie. Tout d'abord, viser ses principaux adversaires : Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Nous ne sommes pas condamnés à subir son hallucination néo-libérale, ou son hallucination ethnique, raciste

Mais surtout, aller convaincre les indécis de gauche : « Faites-leur sentir, avec délicatesse, mais avec force, que tout le monde est responsable », lance-t-il.

Ou encore ceux passés de l'autre côté : « Écoutez, vous autres, les fâchés qui n'êtes pas fachos. Où ça vous mène, cette histoire de porter cette femme au pouvoir ? »

N'oublions pas la force de caractère, dit Camus. La vôtre, la mienne, celle de la grande équipe prête à gouverner le pays. C'est elle, qui dans l'hiver du monde, prépare le fruit. Tel est le printemps des peuples qu'il s'agit de faire naître dimanche. #MelenchonHologrammes pic.twitter.com/AFNs7jiRb3 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 5, 2022

Message entendu par Annick : « La famille, les amis, faut les convaincre. On peut convaincre tout le monde », assure-t-elle.

Raouf est, pour sa part, plus circonspect sur sa capacité à retourner des électeurs de Marine Le Pen : « Je vous avoue que c'est un peu plus compliqué. Dans notre entourage immédiat, on n'a pas forcément de personnes qui votent pour Marine Le Pen. Ce soir, il nous a donné quelques arguments pour pouvoir débattre avec eux, déconstruire un petit peu son discours. »

Rien n'est impossible, jure Jean-Luc Mélenchon, qui a déjà donné rendez-vous à ses supporters à Paris le dimanche 17 avril prochain, en cas de qualification.

Douze candidats sont en lice pour l'élection présidentielle française 2022. © Studio graphique FMM

