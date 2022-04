Présidentielle française: en Bretagne, Macron à l'offensive avant le premier tour

Le président sortant poursuit sa campagne. Il était mardi 5 avril à Spézet, dans le Finistère, sur les terres de l'un de ses premiers soutiens, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand. Avec toujours une volonté affichée : aller à la rencontre des Français et marquer des points face à ses adversaires.

Avec notre envoyée spéciale à Spézet, Valérie Gas

Sur une petite place remplie à bloc, c'est ainsi qu'Emmanuel Macron veut faire campagne dans la dernière ligne droite avant le premier tour.

Après le grand « show » de son meeting devant 30 000 personnes à La Défense Arena, le président candidat revient à un format plus humain face à quelques centaines de personnes à Spézet, un petit village du Finistère.

Et le président le revendique : « Je fais des rassemblements populaires sur des places de villages, là où d'autres font des meetings. »

Malgré quelques sifflets à son arrivée, Emmanuel Macron est un peu en terrain conquis en Bretagne, dans la circonscription d'un fidèle, Richard Ferrand. Mais il refuse que l'on dise qu'il choisit la facilité :

Je prends des risques en permanence. Je vais sur les terres de tout le monde. À chaque fois, je croise des compatriotes qui ne sont pas d'accord avec ce que je fais ou ce que je propose. Ils m'alpaguent, et je réponds

Emmanuel Macron veut tout donner. « Je me bats », martèle-t-il. Et surtout, il attaque ses adversaires en se présentant comme le défenseur de l’Europe : « Les projets qui tournent le dos à l'Europe, qui veulent la sortie de l'Europe, la sortie de Schengen, sont des projets néfastes et mortifères. »

Objectif : mettre en évidence les contradictions de celle qu’il pourrait retrouver au second tour, Marine Le Pen.

Mais Mme Le Pen, elle veut sortir de l'Europe. Je croyais que tout son programme en dépendait. Alors je n'ai plus compris, je ne suis plus le film, je suis perdu. Elle a encore redit qu'elle voulait sortir de Schengen ; sortir de Schengen, c'est sortir de la libre circulation. Je le disais ici, il y a plein de touristes qui viennent chaque année. Bon courage !

Emmanuel Macron est à l'offensive.

