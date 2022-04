Procès du 13-Novembre: comment la cellule à Bruxelles a trouvé son ultime planque à Abaaoud

Le procès des attentats du 13-Novembre se poursuit devant la cour d'assises spéciale de Paris. Après avoir évoqué la veille « l'exfiltration » de Salah Abdeslam vers la Belgique, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, la cour entendait cette fois une enquêtrice belge sur la manière dont la cellule terroriste à Bruxelles a trouvé une nouvelle planque à Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh dans les jours suivants.

De notre envoyé spécial au palais de justice de Paris,

Le 14 novembre 2015 au petit matin, les policiers français sont encore sous le choc des attentats. Les hommes et les femmes de l'antiterrorisme ont peu dormi et leur priorité absolue est de retrouver les membres encore en vie des commandos.

Salah Abdeslam n'est pas le seul ce soir-là à avoir renoncé à se faire exploser. Abdelhamid Abaaoud, le coordinateur des attaques, et Chakib Akrouh, son « lieutenant », ont pris la fuite après avoir semé la mort sur les terrasses parisiennes.

On retrouvera une vidéo des deux hommes en train de passer le portique du métro à la station Croix-de-Chavaux, Abaaoud facilement reconnaissable à ses baskets orange. Les deux hommes n'ont pas de solution de repli, ils resteront littéralement terrés plusieurs jours dans un buisson d’Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis.

La cellule se tourne vers Hasna

À l'audience, les tentatives d'Abaaoud pour entrer en contact avec les membres de la cellule terroriste restés en Belgique prennent la forme d'austères tableaux retraçant les connections entre lignes téléphoniques.

Les frères El Bakraoui, très probables coordinateurs des attaques, sont rompus aux méthodes du grand banditisme. Ils changent de numéro très régulièrement, utilisent des lignes séparées pour chaque action qu'ils entreprennent, compliquant un peu plus le travail des policiers. Ce sont eux qui finalement reprennent contact avec Abaoud.

Dans l'urgence, ils cherchent pour lui une nouvelle planque. Ils improvisent, contactent un jihadiste français en Syrie pour qu'il sollicite sa sœur qui vit en région parisienne, en vain. Puis ils se tournent vers la cousine d'Abdelhamid Abaaoud, Hasna, trop contente d'aider celui qu'elle considère depuis longtemps comme un héros du jihad.

Le fameux buisson repéré

Depuis la Belgique, les frères El Bakraoui lui envoient de l'argent pour qu'elle trouve une planque à Abaaoud et Akrouh. Cet appartement de la ville de Saint-Denis deviendra leur tombeau à tous les trois. Car entre temps, les policiers français ont repéré grâce à un indic le fameux buisson d'Aubervilliers et suivent le trio jusqu'à Saint-Denis.

L'intervention des policiers le 18 novembre se terminera dans un déluge de feu, et Chakib Akrouh finira par enclencher sa ceinture d'explosifs. Cette partie de l'histoire est connue, mais ce qui intéresse la cour, ce sont les liens avec les accusés.

Pas grand-chose chez l'enquêtrice belge

L'exposé de l'enquêtrice belge aurait plus de force si les frères El Bakraoui étaient dans le box, mais tous les deux se sont fait exploser lors des attaques de Bruxelles en mars 2016, tout comme Najim Lachraoui, autre possible coordinateur du 13-Novembre.

Pour les autres, l'enquête belge n'offre pas grand-chose. « Je reste sur ma faim », dira Jonathan De Taye, le tonitruant avocat d'Ali El Haddad Asufi, dont on apprend qu'il est venu avec un ami et des pizzas chez Brahim El Bakraoui le soir du 18 novembre.

Ils sont repartis 45 minutes avant l'assaut des forces de l'ordre à Saint-Denis, sans qu'aucun élément matériel ne permette de dire qu'il était au courant de l'agitation des derniers jours autour d'Abaaoud.

Une rencontre suspecte ?

L'enquêtrice pointe aussi une possible rencontre entre Khalid El Bakraoui, Mohamed Bakkali et Yassine Atar, tous deux dans le box. Mohamed Bakkali, condamné à 25 ans de prison dans l'affaire de l'attentat du Thalys, a fait appel et a choisi dans ce procès de garder le silence. Yassine Atar, lui, clame son innocence et se montre de son propre aveu « très bavard ».

Lucas Chataignier, l'un de ses avocats, interroge l'enquêtrice belge sur l'emploi du temps de Khalid El Bakraoui dans les jours qui suivent le 13 novembre 2015. Trouver une planque à Abaaoud était-elle sa seule et unique préoccupation ?

« Non, il ne se cachait pas, voyageait dans tout Bruxelles et continuait de s'occuper de son magasin d'électroménager », répond la policière. Et l'avocat de pointer du doigt que Mohamed Bakkali était l'associé d'El Bakraoui dans ce business, et Yassine Atar un client régulier.

Une photo d'aspirateur

D'ailleurs, au moment où ils se rencontrent, Yassine Atar envoie à Bakkali une photo d'aspirateur. « C'est même l'avocat général qui a dû vous le faire remarquer puisque vous aviez oublié de le préciser. »

« Alors pourquoi mentionner cette rencontre ? », s'agace Raphaël Kempf, autre avocat de Yassine Atar. « Connaissant l'implication de Khalid El Bakraoui à ce moment-là, on peut se poser la question », répond l'enquêtrice. « Mais votre travail, c'est quoi madame, de poser des questions ou de trouver des réponses ?! », rugit Me Kempf, forçant le président à le rappeler à l'ordre.

Son micro est coupé, mais dans le box, Yassine Atar s'est levé, on le distingue vociférer sur les six ans qu'il vient de passer derrière les barreaux sur la base d'un acte d'accusation qui, d'audience en audience, ne cesse de se dégonfler.

