Scandale Orpea: le rapport d'enquête corrobore les faits dénoncés dans le livre «Les Fossoyeurs»

Près de 80 plaintes de familles de résidents ont été déposées lundi 4 avril 2022 devant le parquet de Nanterre contre le groupe Orpea. © AFP/Loïc Venance

Le rapport sur Orpea et ses maisons de retraite vient d’être rendu public par le ministère des Solidarités et de la Santé. Il pointe, lui aussi, des dysfonctionnements importants. L’Inspection générale des Finances (IGF) et celle des Affaires sociales (IGAS) avaient été saisies par les autorités pour enquêter sur des dysfonctionnements suite au livre Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet.