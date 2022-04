Affaire Pegasus: le Franco-Palestinien Salah Hamouri porte plainte contre NSO

French-Palestinian lawyer Salah Hamouri embraces his father Hassan after being released from an Israeli prison on September 30, 2018

L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri, actuellement détenu par Israël, a déposé une plainte en France ce mardi 6 avril contre la société israélienne de cybersécurité NSO pour avoir « illégalement infiltré » son téléphone portable avec le logiciel espion Pegasus.

La plainte, déposé ce mardi au parquet de Paris par la Fédération internationale des droits de l’homme (la FIDH) et la Ligue des Droits de l’Homme (la LDH), fait suite aux révélations sur le logiciel espion israélien et sa maison mère NSO. Selon les plaignants, le téléphone de Salah Hamouri a été espionné par Pegasus alors qu’il se trouvait en France, entre le 27 avril 2021 et le 13 mai 2021.

En novembre 2021, le nom de Salah Hamouri apparaît aux côtés de cinq autres défenseurs des droits de l’homme palestiniens, car leurs téléphones sont espionnés par le fameux logiciel espion Pegasus. Selon l’association Front Line Defenders, en collaboration avec Amnesty International et Citizen Lab, le téléphone de l’avocat est piraté depuis avril 2021.

Une surveillance qui commence dans les Territoires Palestiniens occupés, mais qui se poursuit lorsque Salah Hamouri est en France, ce qui constitue, en vertu du droit français, une violation du droit du respect à la vie privée, rapporte notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

Salah Hamouri dans le viseur des autorités israéliennes

Cela fait plus de vingt ans que l'avocat franco-palestinien de 36 ans, défenseur des droits humains et actuellement en détention administrative en Israël, est victime de persécutions et mène une bataille avec différentes institutions israéliennes.

Il a passé plus de 10 ans dans des prisons israéliennes, a subi plusieurs interdictions de voyager, a dû payer des cautions et des amendes exorbitantes avant d'être assigné à résidence. Sa résidence permanente à Jérusalem a également été révoquée. L’État hébreu l’accuse d’être membre du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), organisation considérée « terroriste » par l'État hébreu, ce qu'il nie.

Dans un communiqué, la FIDH précise que ces attaques contre Salah Hamouri s’inscrivent dans « une campagne plus vaste menée par le gouvernement israélien pour délégitimer les groupes et défenseurs palestiniens œuvrant pour la défense des droits humains en les amalgamant à des terroristes, et en exerçant des pressions sur les personnes qui leur donnent une plate-forme et en agissant activement pour bloquer leurs sources de financement ».

Les organisations de défense des droits humains espèrent l'ouverture d'une information judiciaire, car, selon son avocat, ce cyber-espionnage est « politique, compte tenu du harcèlement dont fait l'objet Salah Hamouri depuis des années et compte tenu des atteintes portées vis-à-vis des défenseurs des droits de l'homme en Israël ».

Cette plainte vient s’ajouter à des dizaines d’autres déposées pour son utilisation illégale de technologies en violation des droits et principes relatifs aux droits humains, dont deux déposées par les géants du numérique Meta - anciennement Facebook - et Apple.

