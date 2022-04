France: la famille de Samuel Paty porte plainte contre deux ministères

Les députés de l'Assemblée nationale française rendent hommage, le 20 octobre 2020, à Samuel Paty. © Gonzalo Fuentes, Reuters

La famille de Samuel Paty, professeur assassiné en octobre 2020 par un individu radicalisé près de son collège, en Île-de-France, a porté plainte ce mercredi 6 avril auprès du parquet de Paris contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale pour non-assistance à personne en péril et non empêchement de crime.