Scandale du chlordécone aux Antilles: fin de l'information judiciaire, vers un non-lieu

L'empoisonnement au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique a profondément marqué la population antillaise.

Après quinze ans d'enquête sur l'empoisonnement au chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, les juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris ont prononcé le 25 mars dernier la fin des investigations, sans aucune mise en cause.

Publicité Lire la suite

L'affaire du chlordécone commence en 2006. À l'époque, une plainte est déposée contre l'État pour empoisonnement, mise en danger de la vie d'autrui et administration de substance nuisible. Les autorités françaises sont accusées d'avoir approuvé l'utilisation du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique jusqu'en 1993, alors qu'il avait été interdit en 1990 en France métropolitaine pour sa dangerosité.

Le pesticide avait continué à être autorisé, par dérogation ministérielle, dans les champs de bananes de Martinique et de Guadeloupe, ce qui avait provoqué une pollution importante et durable des deux îles. Selon Santé publique France, plus de 90 % de la population adulte des deux territoires est contaminée par le chlordécone.

►À écouter : Scandale du chlordécone : comment la France a contaminé plus 90 % de la population des Antilles ?

La population des deux îles antillaises présente aujourd'hui un des taux d'incidence du cancer de la prostate les plus élevés au monde. Liées à l'exposition au chlordécone, ces tumeurs ont été reconnues comme maladie professionnelle en décembre 2021, ouvrant la voie à l'indemnisation d'exploitants et ouvriers agricoles.

Vers un non-lieu ?

Mais treize ans après l'ouverture d'une information judiciaire au sein du pôle santé publique du tribunal de Paris, les premiers résultats tombent : la grande majorité des faits dénoncés dans cette affaire du chlordécone est déjà prescrite quand la plainte est déposée.

« La tournure que prend cette scandaleuse affaire est préoccupante, car on s'achemine vers un déni de justice », dénoncent mardi 6 avril dans un communiqué les avocats de l'association Pour une écologie urbaine, Raphaël Constant, Corinne Boulogne Yang-Ting, Ernest Daninthe et Georges Louis Boutrin.

La possible prescription de l'action publique avait déjà suscité l'émoi et l'indignation aux Antilles. Fin février 2021, entre 5 000 et 15 000 Martiniquais ont défilé dans les rues de Fort-de-France pour dénoncer le processus judiciaire.

►À lire aussi : Le chlordécone, un empoisonnement français

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne