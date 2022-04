Campagne présidentielle en France: Jadot / Mélenchon, la bataille de l'écologie

Ce jeudi, à Nantes, Yannick Jadot tient son dernier meeting de campagne. Le candidat écologiste est toujours considéré comme le meilleur élève sur l’écologie mais... ex-aequo car il doit se pousser un peu pour faire de la place à Jean-Luc Mélenchon sur la première place du podium. C'est le résultat des analyses de différentes organisations de défense de l’environnement publiées ces derniers jours (comme celle du Réseau Action climat). Une difficulté de plus pour le candidat écologiste qui tente d'endiguer la fuite de ses électeurs vers le candidat de La France insoumise.

« Transition écologique, sortie du nucléaire, défense de la biodiversité : les insoumis ont repris tout ce que les Verts disent depuis 50 ans ! », enrage un cadre écologiste, conscient que Jean-Luc Mélenchon pourrait siphonner l'électorat de Yannick Jadot.

Chez les Verts, on pointe des « différences d'approche », on traque les incohérences entre le programme et les prises de position de Jean-Luc Mélenchon et on critique sa vision de l'Europe : pour Yannick Jadot, c'est à 27 - et non tout seul - qu'une politique écologique peut être vraiment efficace.

Il n'empêche : l'idée que les deux candidats sont les deux meilleurs défenseurs de l'environnement handicape Yannick Jadot, déjà à la peine. Il met donc en garde contre le « mirage » du vote utile et appelle au « vote de conviction ».

Quelques points encore à prendre pour Mélenchon

De son côté, Jean-Luc Mélenchon insiste sur l'écologie dans cette dernière ligne droite. Il a débuté son meeting de mardi à Lille en parlant du changement climatique, appelant à « tenir coûte que coûte l'accord de Paris » et à « rompre avec le saccage et le pillage de la nature ».

Ça n'est pas anodin : « il y a encore quelques points à prendre de ce côté là », glisse un proche du candidat, sachant que parmi ceux qui comptent voter pour Yannick Jadot, 6 sur 10 ne sont pas encore certains de leur vote, selon l'enquête électorale Ipsos/Cevipof du 5 avril.

