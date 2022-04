Présidentielle française: Jadot appelle ses électeurs à ne «rien lâcher»

Quand on se bat politiquement, quand on est écologiste, quand on a gagné, après s'être tellement battu, contre l'aéroport Notre-Dame-Des-Landes ; quand dans cette région, on a gagné, après s'être tellement battu, contre le nucléaire ; quand on a gagné, après avoir arraché, et qu'on s'est tellement battu, contre les OGM ; quand on a gagné, après s'être tellement battu, contre le gaz de schiste ; et bah c'est ça, voter écologiste !