Procès des attentats du 13-Novembre: les convictions de la juge Panou

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 se poursuit devant la cour d'assises spéciale de Paris. Ce jeudi 7 avril, la cour entendait Isabelle Panou, la juge qui a instruit le volumineux volet belge du dossier. Tous les accusés sont passés souvent et parfois longuement dans son bureau. Des retrouvailles tendues.

« Mohamed Abrini était quelqu’un dont la volonté de commettre des attentats était acquise depuis un certain temps. » « Le radicalisme de Salah Abdeslam : ancien, établi, confirmé. » La juge Panou était appelée devant la Cour à la demande de la défense, mais son franc-parler et sa liberté de ton ont surtout réjoui l’accusation. Elle était déjà venue donner son sentiment sur le dossier le 14 septembre dernier alors que le procès venait tout juste de commencer.

Le président l’informe des dernières révélations : Mohamed Abrini reconnaissant qu’il aurait dû faire partie des commandos du 13 novembre, mais parlant d’une défection actée de longue date. « On a fait venir des personnes qui ont traversé la terre entière, la veille des attaques il est avec les Irakiens armés jusqu’aux dents, il y a des explosifs, et on va le laisser rentrer tranquillement à Bruxelles ? Dans un projet comme les attentats de Paris, la défection, ça n’est pas admis », tranche-t-elle.

« Il est avec une ceinture d’explosif en plein cœur de Paris : l’acte de participation, il est là »

Sur Salah Abdeslam qui assure avoir renoncé à se faire exploser : « Il a actionné, il n'a pas actionné... Il est avec une ceinture d’explosifs en plein cœur de Paris : l’acte de participation, il est là. » Sur Yassine Atar, au sujet duquel un policier belge, la veille, reconnaissait que rien dans le dossier ne permettait de matérialiser une aide apportée à la cellule terroriste : « Nous n’avons pas l’habitude de maintenir en détention préventive les personnes pour lesquelles il n’y a pas d’indices. Je ne vais pas tous les reprendre, sinon je vais demander un verre d’eau parce que nous en aurons pour un certain temps. » Sur le banc de l’accusation, on exulte. Alors quand après plus de trois heures d’audition la parole est parvenue à la défense, l’ambiance s’est tendue.

« Vous seriez venue avec peu plus d’humilité »

Martin Vettes, avocat de Salah Abdeslam, parle d’un « retour vers le futur ». « On a l’impression à vous entendre que rien ne s’est passé ces sept derniers mois. Je regrette que vous n’ayez pas assisté aux audiences, parce que vous auriez vu les failles de l’enquête belge. Les failles béantes. Vous seriez venue avec peu plus d’humilité. » La bonne humeur de la juge Panou s’est évanouie, les questions se font plus pointues, la magistrate moins affirmative. « J’ai livré mon témoignage, il plaît ou il ne plaît pas », finit-elle par lâcher, agacée. « Vous donnez vos appréciations sur les indices », lui répond Christian Saint-Palais, avocat de Yassine Atar. « Nous en sommes ici à la période des preuves. »

