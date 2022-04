Procès du 13-Novembre: les révélations des «fichiers Max Roos»

Au 107e jour d’audience, la Cour entendait à nouveau et pour la dernière fois les enquêteurs de la police fédérale belge. Ils sont revenus sur les courriers et les fichiers audio retrouvés dans les planques des terroristes et notamment dans un des ordinateurs de la cellule djihadiste au lendemain des attentats de Bruxelles.

De notre envoyé spécial au palais de justice de Paris,

Souvent ce mercredi, l’audience s’est heurtée aux attentats de Bruxelles. En octobre prochain, la plupart des accusés seront jugés dans ce volet en Belgique et l’un des principes du droit est que nul ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits.

Alors comment interpréter ces fichiers manifestement créés après le 13 novembre 2015 : ces photos de Mohamed Abrini, posant maladroitement, kalachnikov à la main, devant un drapeau de l’organisation État Islamique ? Ces lettres d’adieu rédigées par Mohamed Abrini et Salah Abdeslam dans lesquelles ils justifient les attentats et où le second se présente sous le nom de guerre « Abou Abd Rahman » ?

Les questions mettent mal à l’aise les enquêteurs, bien conscients souvent d’empiéter sur le futur procès belge. Mais l’accusation insiste, ces éléments peuvent « renseigner sur leur engagement ». Les avocats des deux hommes s’empressent de déminer ces images et ces textes particulièrement compromettants. « Dans le million de procès-verbaux que contient ce dossier, la kunya Abou Abd Rahman n’apparaît jamais avant le 13 novembre », souligne Me Olivia Ronen, l’avocate de Salah Abdeslam.

Un message audio adressé à « Yass »

Il est aussi question de ces fichiers audio retrouvés dans une clé USB chez Ali El Haddad Asufi dont l’un au moins est adressé à « Yass », Yassine Atar. Les deux hommes sont dans le box, et ils le doivent en partie à ces messages.

Leur auteur est Ibrahim El Bakraoui, un ami d’Ali El Haddad Asufi, le cousin de Yassine Atar. El Bakraoui remercie chaleureusement ce dernier « pour tout ce qu’il a fait pour lui » et dit espérer qu’il prendra les armes et le rejoindra bientôt au paradis.

Pour la première fois à son écoute, on pense la défense de Yassine Atar en difficulté. Mais ses avocats ne manquent pas de souligner qu’El Bakraoui fait des recommandations similaires au reste de sa famille, qu’il est reconnaissant à Yassine Atar d’être si souvent venu le voir en prison. « Est-ce que votre enquête a permis de déterminer la nature de cette aide fournie par Yassine Atar, à laquelle ce message fait référence ? », finit par demander Me Raphaël Kempf ? « Objectivement, non », reconnaît le policier belge.

Sur son banc, l’accusation s’agite pour montrer qu’elle ne partage pas cette analyse, mais satisfait, l’avocat se rassoit. Quand à Ali El Haddad Asufi, les policiers ont établi qu’il n’avait jamais ouvert la fameuse clé USB.

« Baiser de la mort »

Dans cette clé, on trouve aussi un message qu’Ibrahim El Bakraoui, sur le point d’aller se faire exploser à l’aéroport de Zaventem, destiné à l’avocat de Mohamed Bakkali, arrêté quelques semaines plus tôt.

El Brakraoui tente de le dédouaner du rôle qu’il a joué dans la préparation des attaques du 13-Novembre mais, six ans plus tard, ce message sert surtout l’accusation. L’avocate de Mohamed Bakkali parlera de « baiser de la mort ». D’autant que dans un autre message audio reconstitué par les informaticiens de la police belge, les terroristes évoquent aussi Mohamed Bakkali. Mais cette fois le message est signé Najim Lachraoui, l’un des artificiers de la cellule. Il s’adresse à son « émir », Abou Ahmed alias Oussama Atar.

L’enquêteur diffuse ce long message. D’une voix tranquille comme on demanderait une recette de gâteau, on l’entend poser des questions sur la confection du TATP, l’explosif artisanal des jihadistes. On apprend qu’ils sont parvenus à en fabriquer plus de 100 kilos en une semaine.

« C’est compliqué de nous faire croire qu’ils veulent le libérer pour son aide dans le commerce de l’électroménager »

Il demande ensuite des instructions sur les futures cibles, évoque longuement l’Euro 2016 qu’ils rêvent alors de frapper. Et puis il fait cette proposition, kidnapper des individus pour ensuite exiger la libération de plusieurs « frères ».

Il en cite deux : Mehdi Nemmouche, auteur de l’attentat contre le musée juif de Bruxelles, et Mohammed Bakkali. Son avocate avait bien tenté de rappeler que Mohammed Bakkali est aussi un ami et un associé des frères Bakkraoui dans leur trafic de produits domestiques. Le policier l’interrompt : « C’est un peu compliqué de nous faire croire qu’ils veulent le libérer pour son aide dans le commerce de l’électroménager. »

