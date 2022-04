Kolibri, une application destinée aux enfants et aux parents pour prévenir le harcèlement

Près d'un Français sur deux déclare avoir subi de manière répétée sur une longue période une forme de violence dans le contexte scolaire ou extra scolaire. Deux tiers déclarent avoir été victimes de cyberharcèlement. Pour lutter prévenir ces situations, l'association « Marion la main tendue » lance une application qui vise à détecter les signaux faibles du harcèlement pour que le pire n'arrive pas.

Kolibri, c'est le nom de cette première application gratuite de prévention contre le harcèlement. Sa spécificité ? Ses deux interfaces. L'une pour l'enfant et l'autre pour son parent. Grâce à une météo de l'humeur et à une messagerie, l'enfant peut, en un clic, donner facilement les premiers signaux de harcèlement.

« On sait que les personnes victimes ont du mal à poser des mots. Par peur des représailles, par peur que la situation empire. Et aussi en raison d'un raisonnement qui pousse à croire que l'on est coupable et que c'est normal qu'on me fasse cela. Cette application peut leur permettre (de franchir) ce pas-là. Pour pouvoir agir », affirme Mathilde Zrida en charge du pôle thérapeutique de l'association Marion la main tendue.

Grâce à l'application, l'enfant peut également avoir accès à des informations sur le harcèlement, mais également à des numéros utiles. Elle peut aussi permettre à des enfants témoins, de faire un signalement. Pour cette mère dont l'enfant a été harcelé pendant des années, pas doute, l’application aurait pu aider son fils.

L’application est disponible sur Apple Store et sur Google Play

