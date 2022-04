Présidentielle 2022: Christiane Taubira votera Jean-Luc Mélenchon

Elle avait promis de rendre public son vote avant le 1er tour de la présidentielle. Un peu plus d’un mois après son retrait de la course à l’Élysée, l’ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, a annoncé ce vendredi 8 avril qu’elle se prononçait en faveur de Jean-Luc Mélenchon.

avec Aurélien Devernoix, du service politique,

Du pragmatisme plus que de la conviction : le soutien apporté par Christiane Taubira à Jean Luc Mélenchon ne l’est qu’au titre d’un « barrage à l’extrême droite ». L’ancienne Garde des Sceaux votera donc par nécessité alors que selon elle l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir n’est plus une « idée délirante ». Et Christiane Taubira de regretter que le rassemblement de la gauche qu’elle souhaitait incarner n’ait pu se réaliser.

Un vote de plus donc pour Jean-Luc Mélenchon, mais pas un blanc-seing.

Le camp du candidat de l’Union Populaire s’en contente toutefois largement. « C’est une nouvelle très positive », juge un proche de Jean-Luc Mélenchon, qui voit cet appel comme une preuve de plus d’une dynamique susceptible d’emmener son candidat au second tour. Jean-Luc Mélenchon qui a sobrement commenté le soutien de Christiane Taubira en la remerciant « de son appel à construire un deuxième tour digne de notre histoire ».

Aucun commentaire en revanche du côté de Yannick Jadot. Le camp du candidat écologiste avait pourtant longtemps espéré pouvoir compter sur le ralliement de Christiane Taubira. Mais le principe du vote utile à gauche a une nouvelle fois primé.

