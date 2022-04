Présidentielle française: sur les terres de Wauquiez, Pécresse veut faire mentir les sondages

Audio 01:23

Valérie Pécresse était hier soir, jeudi 7 avril, à Lyon, sur les terres de Laurent Wauquiez pour son dernier meeting de campagne. AP - Laurent Cipriani

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Dernier grand meeting à Lyon jeudi soir pour Valérie Pécresse. La candidate de la droite, dont les sondages envisagent le crash en 4e ou 5 position, a appelé ses partisans à « faire mentir les pronostiqueurs » dimanche en la portant au second tour. Un peu plus tôt, elle était dans le Beaujolais au contact de vignerons et d'ouvriers qui fabriquent des pièces pour automobiles et vélos électriques.