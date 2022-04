Procès du 13-Novembre: le témoignage courageux qui a «sauvé beaucoup de vies»

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 se poursuit devant la cour d'assises spéciale de Paris. La cour s'est intéressée ce vendredi 8 avril à la traque de deux des terroristes des terrasses parisiennes, neutralisés avant qu'ils ne puissent commettre de nouvelle attaque, grâce à un témoignage déterminant. Celui d'une jeune femme qui a dû changer d'identité et qui fut la première en France à bénéficier d'un programme de protection des témoins. Compte rendu d'audience.

De notre envoyé spécial au palais de justice de Paris,

Nous l'appellerons Sonia, elle intervient depuis un lieu tenu secret, le visage dissimulé, la voix modifiée. Pendant près d'une heure, elle va raconter comment elle s'est retrouvée deux jours après le 13-Novembre face-à-face avec Abdelhamid Abaaoud, le chef des commandos terroristes.

J'étais bénévole aux restaurants du cœur. À l'époque, j'hébergeais beaucoup de monde, des gens à la rue

En ce mois de novembre 2015, c'est Hasna qui dort chez elle. Une jeune fille paumée « au parcours chaotique », radicalisée depuis peu mais capable, dira un enquêteur à la barre, « de sortir en niqab pour ensuite boire du rosé ». Il se trouve qu'elle est aussi la cousine d'Abdelhamid Abaaoud et que c'est elle que la cellule terroriste va contacter et charger de lui trouver une planque en catastrophe.

« Mais s'il a fait des bêtises, on appelle la police »

Abaaoud et son lieutenant Chakib Akrouh ont tué 39 personnes en 12 minutes sur les terrasses parisiennes avant de prendre la fuite. Ils ont abandonné leur véhicule à Montreuil, pris le métro avant de disparaître des radars. En fait, ils sont littéralement planqués dans un buisson près d'Aubervilliers, un lieu caché de la rue qui sert d'abri aux sans-domicile du quartier.

« Elle m'a dit que c'était son cousin qui avait 17 ans qui était à la rue. Je lui ai dit d'accord, mais s'il a fait des bêtises, on appelle la police », se souvient Sonia. Avec son compagnon, ils la conduisent au lieu de rendez-vous. Abdelhamid Abaaoud sort du buisson, elle comprend vite qu'elle n'a pas affaire à un mineur en détresse.

Sa présence sur le territoire, « un cataclysme sans précédent »

« Il était en confiance, il m'a dit "les terrasses, c'est moi", et qu'il allait finir le travail. » Il les menace aussi, s'ils parlent. Le lendemain, dès qu’Hasna est partie, elle contacte la police. Au début, on ne la croit pas, c'était trop beau, trop facile.

« Mais ses propos ont quand même attiré notre attention sur plusieurs points », avait raconté un peu plus tôt un enquêteur à la barre. « D'abord, elle parle d'Abaaoud alors que l'attention médiatique est plutôt centrée à ce moment-là sur Salah Abdeslam. Ensuite, elle nous donne des informations précises, vérifiables. »

À l'époque, les renseignements français pensent Abaaoud en Syrie, il est l'un des jihadistes les plus recherchés. « Sa présence sur le territoire national, c'est un cataclysme sans précédent », explique l'enquêteur. Mais la police craint aussi un piège du groupe État islamique et organise une surveillance discrète devant le buisson, repère Abaaoud et Chakib Akrouh.

Un projet d'attentat contre la Défense

Sur les écrans, s'affichent les visages des deux terroristes émergeant du buisson. Mais la zone est fréquentée, ils estiment que le risque est trop grand pour intervenir immédiatement. Surtout qu'avec « quelqu'un comme Abaaoud, on sait qu'il n'y a pas de reddition possible, et qu'on ne sait pas s'ils ont encore des gilets explosifs ». Ils demandent à Sonia d'obtenir l'adresse du logement qu'Hasna est parvenu à trouver.

Un enquêteur m'a conseillé de la faire boire, c'est ce que j'ai fait

Elle communique aux policiers l’adresse du squat de Saint-Denis où ils doivent se rendre, le code, l'étage. Elle apprend aussi que les deux hommes ont l'intention de frapper le quartier d'affaires de la Défense, d'attaquer un commissariat et une crèche. « Je ne pouvais pas laisser faire ça », redit-elle.

Le face-à-face prend fin quand Akrouh déclenche sa ceinture

Le 18 novembre, les policiers donnent l'assaut. Les échanges de tirs vont durer 8 heures, blesser plusieurs sans-papiers qui vivaient là et que les policiers interpellent, craignant qu'ils fassent partie de la cellule terroriste.

« Il faut se remettre dans le contexte de l'époque », dit le policier, qui rappelle que les services de renseignement sont alors submergés de coups de fils et que les rumeurs les plus folles circulent.

D'ailleurs, Abaaoud avait fanfaronné auprès de Sonia, assurant être rentré de Syrie avec 90 hommes. Le face-à-face prend fin quand Chakib Akrouh déclenche sa ceinture d'explosifs, manquant de faire s'effondrer l'immeuble. Les corps sans vie d'Abaaoud et Hasna seront également retrouvés dans les décombres.

C'est aussi ce que la Cour d'assises aura à juger : le comportement d'hommes qui n'ont pas eu votre courage

Sonia, elle, va connaître la garde-à-vue avant d'être complètement lavée de tout soupçon. À la fin de son témoignage, le président Jean-Louis Périès lui adresse un dernier mot : « Je tiens simplement à vous dire que je salue votre geste courageux, madame, qui a permis d'éviter d'autres attentats. »

Elle a changé de vie, changé de nom.

Ça m'a coûté cher, mais je ne regrette pas, j'ai fait mon devoir de citoyen

« Vous êtes une citoyenne exemplaire, madame », lui répondra un avocat de parties civiles. « Dans la vie, on a toujours des choix, on a le choix de ne rien dire, de ne rien faire, et on a le choix de faire ce que vous avez fait. C'est aussi ce que la Cour d'Assises aura à juger : le comportement d'hommes qui n'ont pas eu votre courage. »

