En France, une association «indépendante» pour nourrir le débat sur les Ehpad

Un « Observatoire du grand àge » (Ogra) vient de naître en france, dans la foulée du scandale des Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) privés Orpea et Korian. L’association, dans laquelle se retrouvent des juristes, des salariés d'Ehpad, des journalistes ou encore des architectes, veut participer au débat sur les politiques d'autonomie pour les personnes âgées

C’est Laurent Garcia, cadre de santé dans un Ehpad public et lanceur d'alerte à l'origine de l'enquête sur le groupe de maisons de retraite Orpea, qui a lancé ce vendredi un « Observatoire du grand âge » (Ogra) sous le parrainage des journalistes d'investigation Victor Castanet et Florence Aubenas.

L'association veut être « le caillou dans la chaussure », le « poil à gratter » qui contribuera à maintenir la question des Ehpad et du grand âge dans le débat public après la publication en janvier du livre-enquête Les Fossoyeurs de Victor Castanet sur le groupe privé Orpea.

Association « indépendante »

Cette association « indépendante » veut nourrir le débat sur le grand âge en publiant chaque année en décembre un rapport alimenté par des « interviews » réalisées notamment dans des Ehpad « qui leur ouvriront leurs portes », auprès de résidents, de leurs familles, de soignants ou responsables, a expliqué Laurent Garcia lors d'une conférence de presse à Paris à laquelle a assisté l'AFP.

Un endroit où l’on croise les regards

Aurélie Aulagnon est membre du bureau exécutif de l'Observatoire du Grand Âge. Elle détaille au micro de Stéphane Duguet les objectifs de l'association qui se veulent constructifs. « L’objectif de l‘Ogra, c’est d’être un relai, un observatoire, un endroit où l’on croise les regards, où on peut faire des propositions, des propositions qui viennent du terrain, mais du terrain de la part des familles, de la part des soignants, des directions d’Ehpad, des groupes et de toute personne en fait qui est en posture, en légitimité de s’interroger sur les politiques du grand âge, et pouvoir vraiment continuer à faire en sorte que cette thématique, cette problématique qui nous touche tous et toutes soit vraiment en permanence dans les têtes. »

Faire remonter les bonnes pratiques

Elle s'intéressera aussi au secteur de l'aide à domicile accompagnant les personnes âgées dépendantes, a indiqué M. Garcia, qui a travaillé huit mois à l'Ehpad d'Orpea Bords de Seine à Neuilly-sur-Seine, où a commencé l'enquête de Victor Castanet. « Il y a énormément de plaintes depuis la sortie du livre, y compris contre des soignants », a indiqué M. Garcia, qui veut aussi « faire remonter les bonnes pratiques » et apporter de « l'apaisement ».

Une volonté confirmée par Aurélie Aulagnon à notre journaliste Stéphane Duguet : « L’Ehpad, c’est un système, on en a besoin. De toute manière, on le sait très bien, l’Ehpad a sa place quand on a des troubles cognitifs, quand on a une dépendance qui est beaucoup plus avancée. (…) On ne veut pas faire de l’Ehpad bashing [dénigrement d’Ehpad, NDLR], au contraire. (…) Il y a d’autres associations qui ont ce rôle-là, du moins de relai des maltraitances vraiment pures et dures. Mais, nous, on se refuse à faire cela. Au contraire, on est quand même un soutien des Ehpad. On a aussi ce rôle de relais de dispositifs positifs, de choses qui se créent, de ce rôle-là, de transmission de l’information, parce que, oui, il y a de la maltraitance institutionnelle, mais il y a aussi des choses extraordinaires qui se passent en Ehpad ».

Pour répondre à l'émoi suscité par la publication des Fossoyeurs, le gouvernement a annoncé début mars que les 7 500 maisons de retraite médicalisées de France seraient contrôlées dans les deux ans.

