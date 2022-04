Livio Baldelli, de gérant de boîte de nuit à luthier à domicile

Portrait libre

Livio Baldelli est devenu luthier pour guitares et basses à Paris pendant le premier confinement : une rareté pour un métier qui a beaucoup souffert de la crise sanitaire. Mais pour lui, le Covid-19 a été une aubaine, grâce à une légère transformation de son nouveau métier, qui lui permet d’en vivre. Portrait.

« Moi, je ne suis pas dans la fabrication, je travaille uniquement sur des instruments malades, donc pour l’instant, je n’ai pas besoin d’avoir un grand local », explique Livio Baldelli, la tête penchée sur une guitare électrique, la main précise limant une frette sur le manche. En fond, il écoute un solo de guitare. Contrairement à la grande majorité des luthiers, l’artisan n’a pas de boutique avec pignon sur rue. Il travaille de chez lui, dans un petit appartement au sud de Paris.

Et pour cause, il s’est inventé son propre concept à la faveur du confinement : luthier à domicile, ou plus précisément « guitare tech ». Il vient chercher guitares et basses des particuliers chez eux, les emporte chez lui, travaille dessus et repart les déposer aux domiciles de ses clients une fois les réparations effectuées.

Un pas de côté radical

« Avant le confinement, j’étais directeur de boîte de nuit. Mais à 39 ans, finir à 7h du matin tous les jours, c’est compliqué », se souvient Livio, un tee-shirt blanc large, la barbe drue. Lorsque le magasin de musique de son père, où il a passé son enfance, fait faillite à Nogent-sur-Marne, il y a plus de dix ans, il décide de mettre de côté son apprentissage de la lutherie et de travailler dans les bars. Une décision poussée en partie par la musique : « J’allais de bars en boîtes avec ma guitare pour gagner un peu d’argent. Un soir, j’ai vu des barmans qui avaient l’air de bien s’amuser, j’ai intégré leur équipe […] Je n’ai plus lâché le métier. » Fini la lutherie, Livio vit la nuit, enchaîne les horaires décalés, travaille beaucoup. Il est bien payé mais, dans un coin de sa tête, il garde son amour pour la musique et pour la lutherie. « On ne va pas se mentir, ça a un côté plus noble d’être luthier que d’être dans le monde de la nuit », se moque gentiment l’ancien barman.

Le confinement, une aubaine

C’est pendant le premier confinement, alors que les luthiers ferment un à un et que les bars et boîtes de nuit baissent le rideau, que l’envie de lutherie repointe le bout de son nez : « Comme tout le monde, on se repose, on fait des apéros web. Et à un moment, on s’embête… et on pense à des projets. »

Soudain, il n’est plus question pour lui de retourner dans le monde de la nuit. Il n’en a plus la force. C’est sa compagne qui le pousse à devenir luthier, et surtout un contexte favorable. L’artisan rappelle : « Les ventes en ligne d’instruments de musique ont bondi de 30%. Les gens retrouvaient leurs vieux instruments, se remettaient à jouer. Et les guitares n’étaient pas toujours en bon état ! »

« Moi, je dis merci le Covid ! »

Problème : les magasins de lutherie sont fermés, certains luthiers ont mis la clé sous la porte et ne peuvent plus travailler. La profession est considérée non essentielle, comme toute une partie de l’artisanat et de la culture. Livio se lance tout de même, mais en transformant légèrement le métier. Il devient auto-entrepreneur, déclare travailler à domicile comme luthier, ce qui lui permet d’avoir des dérogations pour se déplacer librement. « Ma compagne était certaine que mon concept allait marcher. Je l’ai écoutée, et j’ai bien fait : je dis merci le Covid ! »

Un concept qui marche

Il lance son site grâce à un ami, les commentaires sur Google tombent un à un et, petit à petit, il se fait sa clientèle même si, au commencement, cela a été un peu compliqué. « Les gens n’étaient pas très rassurés de me laisser leurs guitares alors que je n’étais pas noté par beaucoup d'internautes », confie-t-il. Aujourd’hui, la centaine de commentaires sur Google est dépassée, les gens prennent confiance et n’hésitent plus à lui confier leurs bijoux –certaines guitares qu’il répare coûtent plusieurs milliers d’euros – et l’artisan vit enfin de son métier de cœur.

Livio Baldelli est ainsi devenu un luthier à domicile, dans tous les sens du terme. Il va chercher les guitares et basses au domicile de ses clients, travaille chez lui dans une petite pièce de huit mètres carrés. Aujourd’hui, ce sont même parfois les clients qui viennent directement chez lui pour déposer leurs instruments. « Au début, je n’étais pas très à l’aise avec le fait d’ouvrir ma porte, mais finalement les gens aiment beaucoup, ça fait plus chaleureux. Je suis cool, ils sont cools, tout le monde est cool », décrit-il en s’esclaffant. Une trentaine de guitares sont en attente dans son salon et sa petite pièce-atelier, et l’attente s’allonge : « J’en ai partout. Maintenant, j’ai un mois de délai minimum. »

Sur le long terme, Livio Baldelli aimerait aller plus loin : continuer à se rendre chez les joueurs de musique en détresse, récupérer leurs instruments « malades », tout en ayant une petite boutique avec pignon sur rue et pouvoir former des jeunes en lutherie, si le contexte le permet.

