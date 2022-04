Présidentielle française: au QG de Marine Le Pen, «pour nous tout va bien»

C’est le remake de 2017. Emmanuel Macron fera face à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, le 24 avril. La stratégie de la candidate du Rassemblement national jusque-là : faire de ce second tour un référendum anti-Macron.

Avec nos envoyés spéciaux, Julien Chavanne et Richard Riffonneau

Comme en 2017, Emmanuel Macron arrive en tête du premier tour de l'élection présidentielle, avec une avance confortable. Mais l’essentiel est là. Marine Le Pen a une nouvelle chance de battre le président sortant. Et sa ligne de conduite est claire : tenter de rallier les opposants de droite et de gauche au président sortant.

« Tous ceux qui, aujourd’hui, n’ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. Ensemble, nous allons construire avec enthousiasme et conviction cette victoire pour mettre en œuvre la grande alternance dont la France a besoin et conduire notre grand pays dans le troisième millénaire », lance la candidate d’extrême droite.

« Honnêtement, on est très contents »

Le champagne cuvée « Marine présidente » coule à flots. Soir de fête pour le Rassemblement national qui revient de loin. La menace Zemmour n’est plus qu’un lointain souvenir. « Honnêtement, on est très contents. Notre camp a été très divisé par Éric Zemmour au tout début de la campagne. Il y avait une dernière montée de Mélenchon récemment qui nous a fait peur. Mais on était relativement assez confiants. On avait des doutes effectivement, mais ça a été. Les résultats nous ont confirmé ce 'Marine au second tour'. Donc, pour nous, tout va bien », assure un partisan du RN.

Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan ont appelé à voter Marine Le Pen pour le second tour. Le plan de bataille jusqu’au 24 avril est déjà calé. Des réunions au QG ce lundi, un meeting par semaine, des déplacements commando, décidés au dernier moment en fonction de l’actualité. Et du repos avant le débat de l’entre-deux tours. Marine Le Pen a retenu les leçons de 2017.

