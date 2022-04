France: deux membres du commando Érignac transférés dans une prison corse

Extrait d'une vidéo montrant Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, arrivant en convoi alors qu'ils sont transférés à la prison de Borgo, près de Bastia, ce mardi 11 avril.

Alain Ferrandi et de Pierre Alessandri, deux membres du commando Érignac, ont été transférés à la prison de Borgo, en Corse. Ce transfert intervient après l'agression mortelle d'Yvan Colonna en détention. Le rapprochement avec leur famille, réclamé de longue date par les deux détenus, était particulièrement attendu.

Avec notre correspondante à Ajaccio, Marie-Françoise Stefani

Les parents, les amis fidèles n’y croyaient pas. Jusqu’à ce que l’avion transportant Alain Ferrandi et Pierre Alessandri se pose sur la piste de l’aéroport de Bastia ce lundi 11 avril. Un hélicoptère de la gendarmerie a récupéré les deux membres du commando Érignac sur le tarmac dès leur descente de l’avion et les a transportés jusqu’à un cantonnement de la gendarmerie. De là, les deux hommes sont partis en voitures noires, escortées par les gendarmes jusqu’à la prison de Borgo.

« L’heure du retour sur leurs terres est arrivée après trop d’années passées dans les prisons françaises, nous serons toujours à leurs côtés », a déclaré Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l’Assemblée de Corse. « Il aura fallu malheureusement un drame absolu pour cela », a regretté le député nationaliste Jean-Félix Acquaviva, qui a ajouté attendre à présent un processus de règlement de la question corse.

Dans un contexte très tendu, marqué par l’agression mortelle d’Ivan Colonna à la maison d’arrêt centrale d’Arles, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé, dans un esprit d'apaisement, la levée du statut de détenus particulièrement signalés et leur transfert dans une prison corse. Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, présenté comme le chef du commando Érignac, demandaient leur transfert en Corse depuis 2015. Cette revendication avait provoqué de nombreuses manifestations et mobilisations.

